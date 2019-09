Δείτε το νέο κλιπ του ELIOT για το κομμάτι «This Time»

Έπειτα από το Balearic deep house anthem "Let The Sun Rise" feat. Beth Hirsch (AIR, Jakatta) που κυκλοφόρησε στις αρχές του 2019 από την Amour Records/ EMI - Universal, ο ELIOT επιστρέφει με νέο track, το "This Time", με μελωδία που ξεκινάει από τα πιο χαμηλά ημιφωτισμένα τοπία της '90s chill out r&b και καταλήγει σε μια προσωπική συναισθηματικά προσαρμοσμένη εκδοχής της σύγχρονης trap.

Αυτήν τη φορά, ο DJ και παραγωγός της ηλεκτρονικής μουσικής ενώνει τις δυνάμεις του στη σύνθεση με την ανερχόμενη morfi. Με το νέο τους breakup track καλωσορίζουν τη μελαγχολία του έρωτα στις πρώτες μέρες του φθινόπωρου.

Το αφαιρετικό βιντεοκλίπ, σε σκηνοθεσία Γ. Γερανιού, κινείται στα ονειρικά μονοπάτια του ανεκπλήρωτου έρωτα, τη στιγμή που η τελευταία σπίθα της ελπίδας γίνεται καπνός.

Το "This Time" Κυκλοφορεί από την Amour Records σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

ELIOT links:

https://www.facebook.com/ELIOT.Official/

https://eliotdx.wixsite.com/eliot

morfi links:

https://www.facebook.com/morfi.official/