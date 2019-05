Η προστασία του περιβάλλοντος έχει, πλέον, ξεφύγει από τις εκθέσεις των μαθητών και τους προεκλογικούς λόγους. Η καταστροφή του πλανήτη έχει αρχίσει να δείχνει τα δόντια της και το χειρότερο είναι πως η λύση δεν είναι μια αόριστη πανάκεια στα μυαλά των επιστημόνων.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση του "Η Φύση είναι καταδικασμένη να συνεχίσει την ταχεία καταστροφική της πορεία, εκτός αν αναληφθεί επειγόντως δράση". Όμως η σωτηρία του πλανήτη ξεκινάει από εμάς, το σπίτι μας και τις αγοραστικές επιλογές μας. Και μάλιστα είναι εύκολο και σε πολλές περιπτώσεις, διασκεδαστικό! Κάθε μικρή πράξη μετράει κι όταν αυτές αθροίζονται τότε όλο και μεγαλύτερες αλλαγές μπαίνουν σε τροχιά. Γιατί λοιπόν να μην υιοθετήσουμε όλοι κάποιες καθημερινές συνήθειες που αντί να διαιωνίζουν το πρόβλημα, το αντιστρέφουν;

Παρακάτω θα βρεις μόλις 15 από τους εκατοντάδες τρόπους με τους οποίους μπορούμε και οφείλουμε να προστατέψουμε τον πλανήτη, ξεκινώντας από αυτό το λεπτό!

Ανακύκλωσε

Ο πρώτος πυλώνας της αειφορίας είναι και ένας που έχει μπει πολλά χρόνια τώρα στις ζωές μας. Αν λοιπόν έχεις χαλαρώσει τώρα τελευταία, ξεκίνα και πάλι να διαχωρίζεις τα απορρίμματα σου. Όλο και περισσότερε εταιρείες επεξεργάζονται τις ανακυκλωμένες συσκευασίες για να δημιουργήσουν νέα προϊόντα, αποδεικνύοντας τη χρησιμότητά της. Για να πας την ανακύκλωση του σπιτιού ένα βήμα παραπέρα, απόκτησε έναν μικρό κομποστοποιητή για όλα τα οργανικά απορρίμματα.

Μην ξεχνάς το θερμός σου

Ένα για το νερό και ένα για τον καφέ ή το αγαπημένο σου ρόφημα. Τα πλαστικά μπουκάλια και ποτήρια μίας χρήσεως αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες αιτίες μόλυνσης του πλανήτη και απειλούν τη ζωή των άγριων ζώων σε ξηρά αι θάλασσα. Μετά από χρόνια, δε, καταλήγουν στο ίδιο μας το... πιάτο αφού εισέρχονται ξανά στη διατροφική αλυσίδα μέσω, κυρίως, των ψαριών. Μην ξεχνά ποτέ το μπουκάλι ή το θερμός σου!

Άφησε ένα σερβίτσιο στο γραφείο σου

Περιττό να πούμε πως όσο λιγότερο φαγητό παραγγέλνεις, τόσο λιγότερες συσκευασίες μίας χρήσεως καταναλώνεις. Φρόντισε λοιπόν την τσέπη, τον πλανήτη αλλά και την υγεία σου και φέρε το ταπεράκι με το σπιτικό φαγητό σου στη δουλειά! Ακόμα καλύτερα, άφησε στο συρτάρι σου ένα πιάτο, ένα μαχαιροπίρουνο, ένα κουτάλι και μία υφασμάτινη πετσέτα για να αποφύγεις οτιδήποτε πλαστικό αλλά και τις χαρτοπετσέτες!

Μοιράσου το αμάξι σου

Μένεις κοντά σε κάποιον συνάδελφο; Θα βγεις μαζί με φίλους; Μοιραστείτε ένα αμάξι! Ακόμα καλύτερα, εξοικονόμησε χρήμα και... καλή ψυχική διάθεση αποφεύγοντας να βγεις με το αμάξι στους δρόμους. Χρησιμοποίησε τα ΜΜΜ ή ένα ποδήλατο για τις πιο συχνές διαδρομές σου.

Φύτεψε ένα δέντρο

"Η καλύτερη στιγμή να φυτέψεις ένα δέντρο είναι 20 χρόνια πριν. Η δεύτερη καλύτερη στιγμή είναι τώρα" λέει μία κινέζικη παροιμία. Αν έχεις κήπο, συμβουλέψου έναν γεωπόνο και ομόρφυνέ τον με μερικά ζωογόνα δέντρα. Αν όχι, πάλι, μπορείς απλά να στηρίξεις το έργο μίας διεθνούς οργάνωσης όπως είναι η One Tree Planted που για κάθε 1 δολάριο φυτεύει 1 δέντρο σε 3 από τις 5 ηπείρους.

Πες αντίο στα μίας χρήσεως προϊόντα γυναικείας υγιεινής

Ξέχνα τη σερβιέτα και το ταμπόν και ενημερώσου για την όλο και πιο διαδεδομένη τάση του menstural cup αλλά και τις σερβιέτες από οργανικό βαμβάκι ή άλλα βιοδιασπώμενα υλικά. Μερικές καλές επιλογές θα βρεις εδώ και εδώ.

Αρνήσου την απόδειξη

Ήξερες πως κάθε χρόνο χρησιμοποιούνται 7,8 εκατομμύρια τόνοι λάδι, 10 εκατομμύρια δέντρα και 7,4 δις λίτρα νερό μόνο και μόνο για να παραχθούν οι αποδείξεις που καθημερινά κόβουμε; Και φυσικά, οι περισσότερες από αυτές καταλήγουν στα σκουπίδια αμέσως μετά. Σε κάθε περίσταση που αυτό είναι δυνατό, αρνήσου την εκτυπωμένη απόδειξη ξεκινώντας από το ATM!

Φάε, με συνείδηση, φυτικές τροφές

Το 2019 είναι, σύμφωνα με τους ειδικούς, η χρονιά που ο βιγκανισμός θα γίνει η νόρμα. Κι αυτό δεν είναι παράλογο, όπως συνεχώς αποδεικνύεται, αλλά και αναγκαίο εφόσον η βιομηχανία του κρέατος και των ζωικών προϊόντων βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των ενόχων για τη μόλυνση και καταστροφή του περιβάλλοντος- όχι σε κάποια μακρινή χώρα στη Δύση, αλλά παντού στον κόσμο. Αν, ωστόσο δεν μπορείς να αποχωριστείς το κρέας, φρόντισε να μειώσεις στο ελάχιστον την κατανάλωσή του και να το προμηθεύεσαι από μικρές φάρμες με διαυγείς διαδικασίες.

Επισκέψου τη λαϊκή αγορά

Πού αλλού μπορείς να βρεις τεράστια ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά, τοπικής παραγωγής και μάλιστα, σε ακαταμάχητες τιμές; Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να φροντίσεις την υγεία και τον πλανήτη από το να εμπλουτίσεις τη διατροφή σου με άφθονα τοπικά, εποχιακά λαχανικά και φρούτα. Θα φέρει επανάσταση και στη διατροφή σου. Επιπλέον φτιάξε το δικό σου κήπο με μυρωδικά και φρέσκα λαχανικά στο μπαλκόνι ή την αυλή σου! Τι καλύτερο;

Μην ξεχνάς τις υφασμάτινες τσάντες σου

Ποτέ ξανά για ψώνια με πλαστικές ή χάρτινες σακούλες. Οι υφασμάτινες τσάντες έχουν πλέον μπει για τα καλά στη ζωή μας και αποτελούν τον πιο έξυπνο και εύκολο τρόπο να μεταφέρεις όλα τα ψώνια από το σουπερμάρκετ, τη λαϊκή αγορά ή οποιοδήποτε άλλο κατάστημα. Άφησε 2-3 στο αμάξι σου, και έχε πάντα μία μέσα στην τσάντα σου.

Κάνε DIY στην... κουζίνα

Το ίντερνετ είναι γεμάτο συνταγές για υγιεινές τροφές που μπορούν να αντικαταστήσουν τα πιο βασικά τρόφιμα στο ψυγείο σου, εξοικονομώντας χρήματα και φροντίζοντας τη διατροφή σου. Μπορείς, για παράδειγμα, να φτιάξεις πανεύκολα το δικό σου φυτικό γάλα, από ξηρούς καρπούς, το δικό σου γιαούρτι αλλά και τη δική σου kombucha!

Σκέψου διπλά πού δίνεις τα λεφτά σου

Πολύ συχνά η οικονομία μπερδεύεται με την οικολογία και όχι άδικα αφού, όπως λένε, το ευρώ σου είναι, λίγο πολύ, η ψήφος σου. Προτίμησε, λοιπόν, τα βιολογικά τρόφιμα, στήριξε τις μικρές, τοπικές εταιρείες, τίμησε τη λαϊκή αγορά αλλά και τα καταστήματα με χύμα ή χειροποίητα τρόφιμα και καθαριστικά είδη χωρίς συσκευασία.

Προτίμησε τη second hand μόδα

Ρώτησε τα πιο κομψά άτομα στη ζωή σου και θα το διαπιστώσεις: η vintage και second hand μόδα δεν χαρίζει μονάχα ακαταμάχητο, απόλυτα προσωπικό στυλ, είναι και ένας από τους πιο διασκεδαστικούς και εύκολους τρόπους να αγαπήσεις έμπρακτα το περιβάλλον. Η "fast fashion" όπως ονομάζεται η φρενήρης παραγωγή και απόρριψη ρούχων μέσα από τις συνεχείς αλλαγές των τάσεων, πνέει τα λοίσθια. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης "τάσης" των τελευταίων δεκαετιών στηρίζοντας vintage και second hand μαγαζιά.

Μηδένισε τον "παθητικό ηλεκτρισμό"

Πολύ απλά, σύνδεσε όλες τις συσκευές του σπιτιού σου (εκτός από το ψυγείο) σε πολύπριζα με διακόπτη και πριν φύγεις από το σπίτι κλείνε τα όλα. Έτσι αποφεύγεις την αλόγιστη σπατάλη ενέργειας που προκύπτει ακόμα και όταν οι συσκευές είναι κλειστές αλλά στην πρίζα. Με αυτό το μέτρο, επιπλέον, προστατεύεις και κάθε συσκευή από τις ενεργειακές μεταπτώσεις.

Ενημερώσου όπου και όπως μπορείς

Η προστασία του περιβάλλοντος δεν απαιτεί τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από το να κάνει κανείς συνειδητές επιλογές. Για να είναι όμως οι επιλογές σου συνειδητές οφείλεις να παραμένεις ενήμερος για το πώς κάθε μία από αυτές το επηρεάζει. Μια καλή αρχή είναι να ψάξεις στο Google τις εταιρείες που λειτουργούν με αειφόρο και ηθικό τρόπο και σταδιακά να ανταλλάξεις τα προϊόντα που ήδη χρησιμοποιείς με προϊόντα των συγκεκριμένων εταιρειών. Μπορείς ακόμα να μιλήσεις με τους καλλιεργητές της τοπικής λαϊκής αγοράς για να ενημερωθείς για την κατάσταση της γης και της γεωργίας. Τέλος, βάλε στη λίστα σου με πράγματα να δεις ντοκιμαντέρ όπως το Our Planet, το Dominion αλλά και το What The Health.

Με στοιχεία από το thethirty.com