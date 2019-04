Βραχιόλι - Φοίνικας

Δημιουργία της Νεφέλης Καρυοφύλλη, εμπνευσμένη από ένα κυλινδρικό αγγείο χλωρίτη με εγχάρακτο μοτίβο φοίνικα. Τέλη 3ης χιλιετίας π.Χ. Εθνικό Μουσείο, Ριάντ. Δημιουργία για την έκθεση «Δρόμοι της Αραβίας. Αρχαιολογικοί θησαυροί από τη Σαουδική Αραβία».

Διαθέσιμο στο Πωλητήριο της Πειραιώς 138.



Μενταγιόν

Δημιουργία της Σοφίας Παπαλεξίου. Ορείχαλκος και σμάλτο.

Διαθέσιμο σε όλα τα Πωλητήρια.

Πορσελάνινα αυγά

Διακοσμητικά πορσελάνινα αυγά της Θωμαής Κόντου με μοτίβα από εκθέματα των συλλογών του Μουσείου Μπενάκη.

Διαθέσιμα σε όλα τα Πωλητήρια.

Μεταξοτυπία - Στέφανος Ρόκος, «Darker with the day»

H μεταξοτυπία «Darker with the day, 2017» δημιουργήθηκε στο εργαστήριο Tind του Χρύσανθου και του Μανώλη Αγγελάκη με φωτομεταφορά από διαφάνειες σχεδιασμένες στο χέρι από τον Στέφανο Ρόκο. Έκδοση περιορισμένη σε 200 αριθμημένα αντίτυπα, υπογεγραμμένα από τον καλλιτέχνη, με αφορμή την έκθεση «Stefanos Rokos: Nick Cave & The Bad Seeds - No more shall we part» στο Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138

Διακοσμητικό - Κόκορας

Χειροποίητη δημιουργία της Σοφίας Μαύρου. Ξύλο και μέταλλο.

Διαθέσιμο σε όλα τα Πωλητήρια.

Mousepad – Καμήλα

Δερμάτινο mousepad του Alexquisite για την έκθεση «Δρόμοι της Αραβίας. Αρχαιολογικοί Θησαυροί από την Σαουδική Αραβία». Δέρμα. Τιμή: €45.

Διαθέσιμο στο Πωλητήριο της Πειραιώς 138 και του Μουσείου Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού.

Πορσελάνινο κασπό

Δημιουργία της Θωμαής Κόντου, εμπνευσμένη από ένα κυλινδρικό αγγείο χλωρίτη με εγχάρακτο μοτίβο φοίνικα. Τέλη 3ης χιλιετίας π.Χ. Εθνικό Μουσείο, Ριάντ. Δημιουργία για την έκθεση «Δρόμοι της Αραβίας. Αρχαιολογικοί θησαυροί από την Σαουδική Αραβία».

Διαθέσιμο στο Πωλητήριο της Πειραιώς 138.

Λαμπάδα

Χειροποίητη δημιουργία της Σοφίας Δαϊσπύρου. Κερί και ξύλο ζωγραφισμένο στο χέρι.

Διαθέσιμη στο Πωλητήριο του Μουσείου Μπενάκη Παιχνιδιών και της Πινακοθήκης Γκίκα.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην έντυπη LIFO