Πήραμε στα χέρια μας το νέο Galaxy A52 5G!

Όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή, έτσι και φέτος, η Samsung μας παρουσίασε το νέο Galaxy A52 5G διάδοχο του Galaxy Α51 που είδαμε πριν περίπου ένα χρόνο. Το νέο mid-range smartphone έρχεται φανερά ανανεωμένο σε σχέση με τον προκάτοχό του.

Ξεκινάμε με τον εξωτερικό σχεδιασμό. Το νέο Galaxy A52 5G στο πίσω μέρος του έχει μία πλαστική πλάτη με τις κάμερες να βρίσκονται σε νέα διάταξη και το εξόγκωμα των καμερών, πλέον να «δένει» πιο αρμονικά αφού έχει πλέον το ίδιο χρώμα τόσο ανάμεσα σε κάθε κάμερα όσο και με το υπόλοιπο σώμα. Εμείς, είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά την Awesome White έκδοση της συσκευής. Η πλαστική πλάτη μπορεί να ακούγεται κάτι φτηνό, όμως όταν πιάνεις την συσκευή στα χέρια σου καταλαβαίνεις ότι η Samsung έχει κάνει τα μαγικά της. Η υφή είναι τόσο λεία που που θες συνέχεια να βρίσκεις αφορμές να παίρνεις την συσκευή στα χέρια σου.

Εκτός όμως από την πλαστική πλάτη, από πλευράς σχεδιασμού, περιμετρικά η συσκευή είναι επίσης πλαστική, με το πλαϊνό μέρος να δίνει την αίσθηση του αλουμινίου. Στο κάτω μέρος έχουμε την USB-C θύρα φόρτισης αλλά και θύρα ακουστικών, πράγμα πλέον σπάνιο σε συσκευή ενώ η Samsung αποφάσισε να μεταφέρει όλα τα πλήκτρα στην δεξιά πλευρά της συσκευής και την SIM/microSD κάρτα την έχει τοποθετήσει στο επάνω μέρος.

Αφού είπαμε για μπροστά και πλάι πάμε στο μπροστά μέρος που είναι και το ζητούμενο. Στην οθόνη, Έχουμε λοιπόν μία 6.5” FHD+ (2400 x 1080) Super AMOLED Infinity-O όπως την λέει η Samsung. Με απλά λόγια μία πολύ ωραία και φωτεινή οθόνη για να κάνεις την δουλειά σου, με την μπροστινή κάμερα να είναι απλά μία μικρή κουκίδα στο πάνω μέρος χωρίς να ενοχλεί πολύ όπως σε άλλες συσκευές. Στο κάτω μέρος έχουμε και τον αισθητήρα ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων ο οποίος λειτουργεί ομαλότατα χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.

Η 5G έκδοση που πήραμε στα χέρια μας έχει οθόνη με ρυθμό ανανέωσης στα 120Hz, ο οποίος όμως δεν αλλάζει ανάλογα με τη χρήση που γίνεται στην συσκευή όπως έχουμε δει σε πιο ακριβά μοντέλα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πέφτει η αυτονομία. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία των 4500mAh μπορεί να αντέξει έως και δύο ημέρες ανάλογα με την χρήση. Εμείς το καταφέραμε από πρωί σε πρωί με την οθόνη να είναι στα 120Hz. Μετά βέβαια έχεις την υποστήριξη ταχείας φόρτισης έως 25W οπότε φορτίζεις γρήγορα σχετικά. Ο φορτιστής είναι στο κουτί -των 15W, όμως.

Κατά τ' άλλα, από πλευράς τεχνικών χαρακτηριστικών, το A52 5G καλύπτει σίγουρα όλες τις ανάγκες πολύ άνετα αφού έχει και δυνατό επεξεργαστή αλλά και αρκετή μνήμη RAM ενώ ο αποθηκευτικός του χώρος ανάλογα με την έκδοση φτάνει έως τα 256GB με δυνατότητα επέκτασης με microSD κάρτα. Υπέρ-αρκετός δηλαδή για να βάλεις όλα τα αρχεία σου χωρίς κανένα πρόβλημα.

Η βασική κάμερα είναι αξιοπρεπέστατη την ημέρα, με τα χρώματα να είναι ζωντανά ενώ στις βραδινές φωτογραφίες μπορούμε να δούμε λίγο θόρυβο αλλά και πάλι για την κατηγορία του είναι ΟΚ.

Στο κομμάτι των καμερών τώρα έχουμε ένα τετραπλό σύστημα στο πίσω μέρος που αποτελείται από την βασική wide φωτεινή κάμερα στα 64MP f/1.8 με οπτικό σταθεροποιητή, την ultra wide κάμερα στα 12MP, μια macro κάμερα στα 5MP και έναν αισθητήρα βάθους 5MP για ωραία πορτρέτα και καλό βάθος πεδίου. Στο μπροστά μέρος έχουμε μία κάμερα στα 32MP και διάφραγμα f/2.2 για ωραίες selfies και βιντεοκλήσεις.

Εκτός όμως από φωτογραφίες, έχουμε και το βίντεο που πλέον η συσκευή μπορεί και τραβάει με ανάλυση 4K (30fps) ενώ στην FHD ανάλυση μπορεί και τραβάει με ρυθμό έως και 120fps. Βάλε σε όλο αυτό και τον οπτικό σταθεροποιητή οπότε καταλαβαίνεις ότι τα βίντεο πλέον ανεβαίνουν επίπεδο. Μην ξεχνάς ότι η Samsung προσφέρει πολλά διαφορετικά modes στην εφαρμογή της φωτογραφικής οπότε ο καθένας πλέον μπορεί να τραβήξει εύκολα ωραίες φωτογραφίες και βίντεο.

Σε γενικές (απλές) γραμμές (όπως είναι και ο σχεδιασμός του) το Samsung Galaxy A52 5G είναι μία αξιόλογη value for money πρόταση για όσους θέλουν μία ok καθημερινή χρήση. Έχει τίμια τεχνικά χαρακτηριστικά και μία σχετικά καλή τιμή, ενώ να μην ξεχνάμε ότι η Samsung έχει δεσμευτεί και για τετραετή υποστήριξη ενημερώσεων για να είναι ο χρήστης updated.

