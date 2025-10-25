Ο πρώην πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Αλέξανδρος Μαλλιάς, με μακρά θητεία τόσο στην Ουάσινγκτον όσο και στη Νέα Υόρκη, στον ΟΗΕ, μιλά στο podcast Lifo Politics για την πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ, για το Ισραήλ και τα ελληνοτουρκικά.

Ο κ. Μαλλιάς σημειώνει ότι οι ΗΠΑ «είναι σήμερα κομμένες στα δύο» και εξηγεί γιατί επί προεδρίας Τραμπ «αλλάζουν όλα». Αναφέρεται επίσης στους μηχανισμούς ελέγχου της προεδρικής εξουσίας –τα γνωστά checks and balances– που, όπως υπογραμμίζει, ασκούνται κυρίως μέσω του Κογκρέσου και του δικαστικού σώματος με επικεφαλής το Ανώτατο Δικαστήριο. Το Δικαστήριο, όπως επισημαίνει, έχει τη δυνατότητα να κρίνει νόμους ή εκτελεστικές ενέργειες του Προέδρου ως αντισυνταγματικές.

«Η προσπάθεια των θεμελιωτών του Αμερικανικού Συντάγματος ήταν να αποκλείσουν την επιβολή μιας τυραννίας· γι’ αυτό καθιέρωσαν τον αυστηρό έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας από ένα ισχυρό Κογκρέσο και μια ανεξάρτητη δικαστική εξουσία, κορωνίδα της οποίας είναι το Ανώτατο Δικαστήριο – τα λεγόμενα checks and balances, δηλαδή ο διαρκής έλεγχος του Προέδρου από το Κογκρέσο και το Ανώτατο Δικαστήριο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο επίτιμος πρέσβης τονίζει πως «όσα κόμματα έχουν κυβερνήσει την Ελλάδα από το 1974 μέχρι σήμερα έχουν πλέον αντιληφθεί ότι η τουρκική απειλή είναι διαχρονική, πραγματική και ουσιαστική για την Ελλάδα».

Για το Ισραήλ, ο κ. Μαλλιάς επισημαίνει ότι, μετά τον πόλεμο στη Γάζα, «έκανε τη ζωή των φίλων και συμμάχων του πάρα πολύ δύσκολη».