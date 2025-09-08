ΔΙΕΘΝΗ
Τζένιφερ Άνιστον: Επιβεβαίωσε με μία φωτογραφία τη νέα σχέση της

Η σχέση της ηθοποιού με τον διάσημο υπνοθεραπευτή είναι πλέον επίσημη

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου Τζένιφερ Άνιστον / EPA
0

Η Τζένιφερ Άνιστον επιβεβαίωσε τις φήμες που τη θέλουν σε νέα σχέση, αναρτώντας τη φωτογραφία του συντρόφου της στα social media.

Τους τελευταίους μήνες δεκάδες δημοσιεύματα διεθνών ΜΜΕ, ήθελαν τη Τζένιφερ Άνιστον να είναι σε σχέση με τον διάσημο υπνοθεραπευτή, Τζιμ Κέρτις.

Υπενθυμίζεται πως η ηθοποιός μετά το διαζύγιό της με τον Τζάστιν Θερού το 2018, αποσύρθηκε για ένα χρονικό διάστημα από τα φώτα της δημοσιότητας και κανείς δε γνώριζε τι συνέβαινε στην προσωπική της ζωή για πολύ καιρό.

Ωστόσο, στη νέα ανάρτησή της με μια σειρά φωτογραφιών της από το καλοκαίρι της, επιβεβαίωσε πως βρίσκεται σε σχέση και επίσημα.

Συγκεκριμένα, μία εκ των φωτογραφιών απαθανατίζει τον σύντροφό της, να κοιτάζει το ηλιοβασίλεμα.

Φωτ. Τζένιφερ Άνιστον / Instagram

Αξίζει να σημειωθεί πως η ηθοποιός εθεάθη με τον Τζιμ Κέρτις για πρώτη φορά τον Ιούλιο στη Μαγιόρκα, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες εκεί τον σύστησε για πρώτη φορά στους στενούς της φίλους.

