Ο Μαρκ Ζούκεμπεργκ ανακοίνωσε χθες ότι το Facebook θα αλλάξει όνομα και στο εξής θα αποκαλείται Meta, επιλέγοντας την ελληνική λέξη «Μετά» για να δείξει ότι «υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν».

Οι επικριτές του Facebook σχολίασαν ότι η αλλαγή της ονομασίας είναι ένας ελιγμός περισπασμού, την ώρα που ο κολοσσός πλήττεται από σκάνδαλα και καταγγελίες όσον αφορά την παραπληροφόρηση, το απόρρητο των δεδομένων των χρηστών αλλά και το σεβασμό στο δικαίωμα του ανταγωνισμού.

Announcing @Meta — the Facebook company’s new name. Meta is helping to build the metaverse, a place where we’ll play and connect in 3D. Welcome to the next chapter of social connection. pic.twitter.com/ywSJPLsCoD — Meta (@Meta) October 28, 2021

Αν και η σχετική φημολογία κυκλοφορούσε καιρό, η ανακοίνωση δεν πέρασε σε καμία περίπτωση απαρατήρητη, γεννώντας εκτός από παγκόσμιες αναλύσεις για την «επόμενη μέρα» του Facebook και ανελέητο τρολάρισμα από χρήστες των social media αλλά και διάσημα brands.

«ΜΕΓΑΛΑ ΝΕΑ», έγραψε tο Twitter στον επίσημο λογαριασμό του, αφήνοντας να φανεί ότι και αυτό αλλάζει το όνομά του. «lol, αστειευόμαστε, είμαστε ακόμα το Twitter», πρόσθεσε.

BIG NEWS lol jk still Twitter — Twitter (@Twitter) October 28, 2021

«Γεια σας, είμαστε ακόμα η Hulu», έγραψε στο δικό της λογαριασμό η διάσημη πλατφόρμα streaming.

Hello, we are still Hulu. — Hulu (@hulu) October 28, 2021

«Αλλάζουμε το όνομά μας σε Meat», έγραψε η αλυσίδα Wendy’s, χρησιμοποιώντας έναν αναγραμματισμό του Meta και αλλάζοντας πράγματι την επωνυμία της στο Twitter.

Changing name to Meat — Meat (@Wendys) October 28, 2021

Περιπαιχτικό ήταν και το μήνυμα της παγκόσμιας αλυσίδας σούπερ μάρκετ Aldi:

Και μερικά ακόμη παραδείγματα τρολαρίσματος από ξένα brands που έγιναν viral:

Officially changing our name to FaceLab — MetaLab (@metalab) October 28, 2021

Changing our name to XGames... oh wait — Xbox (@Xbox) October 28, 2021

BREAKING: We’re changing our name to Facebook — Busch Beer (@BuschBeer) October 28, 2021