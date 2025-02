Πρωτοφανείς πλημμύρες στην Αυστραλία: Χιλιάδες εγκαταλείπουν τα σπίτια τους - Μία νεκρή

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της στην Αυστραλία και χιλιάδες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μετά τις καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις που προκάλεσαν πλημμύρες στο βόρειο Κουίνσλαντ.

Οι αρχές λένε ότι τα νερά θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν και έχουν προειδοποιήσει για μια «επικίνδυνη και απειλητική για τη ζωή» κατάσταση. Περισσότερα από 1.000 χιλιοστά βροχής έχουν πέσει σε τμήματα του βορειοανατολικού Κουίνσλαντ από την Παρασκευή (31/1) και οι «βροχοπτώσεις ρεκόρ» θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της πολιτείας Κουίνσλαντ, Ντέιβιντ Κρισαφούλι.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Μαζική διαμαρτυρία στη Βαλένθια για την κυβερνητική διαχείριση των φονικών πλημμυρών

Οι μετεωρολόγοι λένε ότι αυτές θα μπορούσαν να είναι οι χειρότερες πλημμύρες στην περιοχή εδώ και τουλάχιστον 60 χρόνια.

Ο Κρισαφούλι δήλωσε ότι οι συνθήκες δεν έμοιαζαν με οτιδήποτε άλλο είχε βιώσει το βόρειο Κουίνσλαντ «εδώ και πολύ καιρό». «Δεν είναι μόνο η ένταση, αλλά και η διάρκειά της», δήλωσε στο αυστραλιανό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Aerial footage reveals devastating floods in Ingham, Queensland, Australia with homes and roads submerged. Tragically, 1 person has lost their life. Remember: never drive, walk or ride through floodwater. https://t.co/Y69Eo59St5 pic.twitter.com/j8q1C3lsaf — Weather Monitor (@WeatherMonitors) February 2, 2025

Η γυναίκα που έχασε τη ζωή της επέβαινε σε λέμβο της Κρατικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης (SES), η οποία προσέκρουσε σε δέντρο και ανατράπηκε στην πόλη Ingham, στο βορειοδυτικό Κουίνσλαντ, ενώ άλλα πέντε άτομα που επέβαιναν στο σκάφος κατάφεραν να σωθούν.

🚨Northeast Flooding. Queensland, Australia! 🇦🇺 🚨



Tragedy strikes as one person has lost their life in the devastating floods. 😢 Several suburbs were under evacuation orders.🙏 pic.twitter.com/j3qkjYyMtM — MangoWorxMedia (@MangoWorxMedia) February 2, 2025

Η Τοπική Ομάδα Διαχείρισης Καταστροφών του Τάουνσβιλ ανέφερε ότι 1.700 σπίτια στην πόλη ενδέχεται να πλημμυρίσουν -ορισμένα μέχρι τον δεύτερο όροφο- καθώς η στάθμη του ποταμού ανεβαίνει. Χιλιάδες άνθρωποι σε έξι προάστια του Τάουνσβιλ κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, αλλά οι αξιωματούχοι λένε ότι περίπου το 10% των κατοίκων επέλεξαν να παραμείνουν.

🚨 Severe flooding in Queensland, Australia! 🇦🇺 The aftermath of Tropical Cyclone Jasper has brought record-breaking rainfall, with over 660 mm in just 12 hours near Cairns. Stay safe, everyone! 🏞️💧 pic.twitter.com/2ONt1QD0Pa — MangoWorxMedia (@MangoWorxMedia) February 2, 2025

Οι ίδιες περιοχές επλήγησαν σοβαρά κατά τη διάρκεια των πλημμυρών του 2019. Ο Κρισαφούλι κάλεσε τους πολίτες να λάβουν υπόψη τους τις προειδοποιήσεις, λέγοντας: «Στο τέλος, τα σπίτια, τα αυτοκίνητα και τα έπιπλα, όλα αυτά μπορούν να αντικατασταθούν».

Ο Άντριου Κοξ ήταν μεταξύ εκείνων που ακολούθησαν τη συμβουλή να φύγουν. Είπε στο BBC ότι η αστυνομία είχε επισκεφθεί το σπίτι της συντρόφου του το βράδυ του Σαββάτου (1/2) συμβουλεύοντας τους ότι μπορεί να χρειαστεί να εκκενώσουν και είχε επιστρέψει νωρίς την Κυριακή για να επαναλάβει το μήνυμα. «Κάποιοι από τους γείτονες είπαν ότι είχαν έρθει εδώ κατά τη διάρκεια των πλημμυρών του 2019 και ότι θα ήταν μια χαρά, αλλά δεν θέλαμε να το ρισκάρουμε, οπότε τα μαζέψαμε», είπε.

Τμήματα του δρόμου μεταξύ του Τάουνσβιλ και του τουριστικού κέντρου του Κερνς έχουν αποκοπεί, δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες να μεταφερθούν ομάδες διάσωσης και σακιά άμμου στις χειρότερα πληγείσες περιοχές. Εν τω μεταξύ, το αεροδρόμιο του Τάουνσβιλ είναι κλειστό μέχρι το πρωί της Δευτέρας 3/2, τα σούπερ μάρκετ έχουν ξεμείνει από φρέσκα τρόφιμα και χιλιάδες σπίτια είναι χωρίς ρεύμα, μεταξύ άλλων στο Ίνγκαμ και στην κοινότητα των ιθαγενών του Palm Island. Και υπάρχει προειδοποίηση για τους ντόπιους να προσέχουν για κροκόδειλους που παραμονεύουν στα νερά των πλημμυρών μακριά από τα συνήθη ενδιαιτήματά τους.

Με πληροφορίες από BBC