Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγη ώρα στο Κίεβο καθώς υπάρχουν πληροφορίες για επικείμενο μαζικό βομβαρδισμό από την Ρωσία.

Οι σειρήνες ήχησαν εκ νέου στην ουκρανική πρωτεύουσα, καθώς η πόλη προετοιμάζεται για άλλη μια νύχτα ρωσικών αεροπορικών επιδρομών.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA, το υπουργείο άμυνας της Ρωσίας έχει ήδη δώσει εντολή σε όλες τις μονάδες στην Ουκρανία να συνεχίσουν την επίθεση από πάσα κατεύθυνση.

Tο ΒΒC δημοσίευσε το ακόλουθο βίντεο του ανταποκριτή του CNN στο Κίεβο:

Sirens right now in Kyiv pic.twitter.com/14QDuibKOy