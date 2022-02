Εκρήξεις σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας το πρωί της Πέμπτης, μετά τις ανακοινώσεις Πούτιν, τα ξημερώματα, για έναρξη στρατιωτικής επιχείρησης.



Σύμφωνα με τους New York Times που συγκέντρωσαν σε χάρτη τις ρωσικές επιθέσεις, η Ρωσία εκτόξευσε βαλλιστικούς και πυράυλους κρουζ σε αεροδρόμια και στρατιωτικές βάσεις κοντά στο Κίεβο, ενώ στο νότο έπληξαν την Οδυσσό.

Στην ανατολική Ουκρανία, οι ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν Χάρκοβο και Ντνίπρο, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, ενώ ισχυρές εκρήξεις καταγράφηκαν και στο Κραματόρσκ.

Σύμφωνα με τις κρατικές υπηρεσίες έκτακτων αναγκών, επιθέσεις εξαπολύθηκαν κατά 10 ουκρανικών επαρχιών, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια της χώρας. Μάλιστα, σε επιθέσεις κατά αεροδρομίων επλήγησαν και αεροσκάφη, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.



Μια έκρηξη που καταγράφηκε στο Κίεβο, σε λάιβστριμ βίντεο, επαληθεύτηκε από την ομάδα οπτικής έρευνας της αμερικανικής εφημερίδας.

The worst part about this to me is seeing the lights turn on after the explosion. I hope the civilian casualties are minimal. #kyiv #russia #ukraine pic.twitter.com/JsV7dCyowe