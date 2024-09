Ουρές και συνωστισμός σε όλο τον πλανήτη καθώς το iPhone 16 φτάνει επίσημα στα καταστήματα

Η νέα εποχή της Apple με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη ξεκίνησε επίσημα με την κυκλοφορία του iPhone 16, το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο στα καταστήματα της εταιρείας σε σχεδόν 60 χώρες. Παράλληλα με το iPhone 16, παρουσιάστηκαν και τα νέα Apple Watch Series 10, το βελτιωμένο Apple Watch Ultra 2 και τα νέα μοντέλα AirPods.

Αν και το iPhone 16 δεν περιλαμβάνει αρχικά την πλατφόρμα Apple Intelligence, είναι ένα από τα δύο μοντέλα που θα είναι συμβατά με την τεχνολογία αυτή, η οποία θα κυκλοφορήσει με το iOS 18 τον Οκτώβριο. Παρά τις αναμονές για τις AI δυνατότητες, η νέα συσκευή έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον με τα ανανεωμένα χαρακτηριστικά της, όπως τα νέα χρώματα και τα κουμπιά Camera Control και Action.

Singapore also losing it over iPhone 16! The crowd is insaneeeeee pic.twitter.com/EBX00JpRqJ

Σκηνές ενθουσιασμού παρατηρήθηκαν στα καταστήματα της Apple. Στη Σιγκαπούρη, στο κεντρικό κατάστημα της Orchard Road, οι ουρές άρχισαν από τις 4 το πρωί, με εκατοντάδες πελάτες να περιμένουν είτε για παραλαβή των προπαραγγελιών τους είτε για αγορά με απευθείας επίσκεψη στο κατάστημα. Μέχρι τις 9 το πρωί, περίπου 300 άτομα είχαν σχηματίσει ουρά για να αγοράσουν τη συσκευή.

Αξιοσημείωτη ήταν η παρουσία εμπόρων που είχαν αγοράσει το ανώτατο όριο των δύο iPhone ανά άτομο και προσπαθούσαν να αγοράσουν περισσότερα από πελάτες που είχαν προμηθευτεί επιπλέον συσκευές. Πολλοί από αυτούς είχαν ταξιδέψει από χώρες όπως το Βιετνάμ και η Σρι Λάνκα, όπου η Apple δεν διαθέτει επίσημα καταστήματα, ή από την Ινδία, όπου υπάρχουν μόνο δύο καταστήματα της εταιρείας.

Queue outside of Apple in Convent Garden picking up the new iPhone today. #London pic.twitter.com/XXoWBOufbe