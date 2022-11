Οργή και ακραία επεισόδια στην Κίνα για τα μέτρα της Covid-19: «Από το 1989 είχαν να δουν τέτοιες διαδηλώσεις»

Κορυφώνονται οι αντιδράσεις στην Κίνα με επεισόδια στις διαδηλώσεις κατά των περιοριστικών μέτρων της Covid. Την ίδια στιγμή διεθνή μέσα στηλιτεύουν την πολιτική του Πεκίνου.

Η Κίνα σε αναμμένα κάρβουνα καθώς η Σαγκάη κλείνει επιχειρήσεις και θέτει σε καραντίνα στενές επαφές, αναφέρουν οι Financial Times και προσθέτουν πως η λογοκρισία έχει φτάσει στο κατακόρυφο.

Η αστυνομία έχει αναπτύξει ασυνήθιστα πολλές δυνάμεις τους δρόμους, σε μια προσπάθεια να καταπνίξει τις αντιδράσεις από την λεγόμενη «εξέγερση του λευκού χαρτιού». Έχει καταγραφεί επίσης σωρεία καταγγελιών για ανακρίσεις διαδηλωτών και έρευνες στα τηλέφωνά τους.

Η κρίση διογκώνεται μετά τις διαδηλώσεις των περασμένων ημερών κυρίως στη Σαγκάη και στο Πεκίνο, εναντίον των ακραίων μέτρων για την αποτροπή της εξάπλωσης της επιδημίας τρία χρόνια μετά την εκδήλωσή της.

Παράλληλα η συμπαράσταση της διεθνούς κοινότητας πολλαπλασιάζεται καθώς προς στήριξη των Κινέζων διαδηλωτών πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από κινεζικές πρεσβείες σε μεγάλες πόλεις του κόσμου, όπως το Λονδίνο, το Παρίσι και το Τόκιο, και πανεπιστήμια στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Αναφορές υποστηρίζουν επίσης ότι η αστυνομία σταματούσε ανθρώπους και έψαχνε τα τηλέφωνά τους για να ελέγξει αν είχαν εγκαταστήσει VPN για να παρακάμπτουν τη λογοκρισία και τις απαγορεύσεις στο διαδίκτυο, καθώς και εφαρμογές όπως το Telegram και το Twitter, οι οποίες απαγορεύονται στην Κίνα.

Μια γυναίκα δήλωσε στο γαλλικό ειδησεογραφικό πρακτορείο AFP ότι η ίδια και πέντε φίλοι της που συμμετείχαν σε διαμαρτυρία στο Πεκίνο δέχθηκαν τηλεφωνήματα από την αστυνομία, ζητώντας πληροφορίες για το πού βρίσκονταν. Δεν είναι σαφές πώς η αστυνομία ανακάλυψε την ταυτότητα των διαδηλωτών.

