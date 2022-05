Οι Ουκρανοί ανατίναξαν ένα τρένο που μετέφερε Ρώσους στρατιώτες

Ουκρανοί μαχητές ανατίναξαν ένα θωρακισμένο τρένο που μετέφερε Ρώσους στρατιώτες στην κατεχόμενη Μελιτόπολη, στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με τις ουκρανικές Δυνάμεις Εδαφικής Άμυνας.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αυτόν τον ισχυρισμό.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δεν ανταποκρίθηκε σε ένα γραπτό αίτημα να σχολιάσει το θέμα.

👊🏻In Melitopol, the resistance movement against the invaders blew up an armored train of Russian troops, local media reported.



Undermining was carried out under a car with personnel. In total, the armored train consisted of 10 wagons.#Ukraine pic.twitter.com/3c7Z9zPeoH