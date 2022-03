Ο «θείος Βάνια» θα αντικαταστήσει τα McDonald’s: Οι ρωσικές εταιρείες παίρνουν τη θέση των πολυεθνικών

Ήταν πριν από λίγες ημέρες όταν τα McDonalds έκλεισαν στη Μόσχα μετά από 32 χρόνια λειτουργίας, στο πλαίσιο των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας για την εισβολή στην Ουκρανία, με τις εχθροπραξίες να βρίσκονται σε εξέλιξη για 25η ημέρα.

Σε μία προσπάθεια η Ρωσία να καλύψει τα κενά που έχουν δημιουργηθεί έπειτα από τις αποχωρήσεις δεκάδων εταιρειών λόγω του πολέμου της Ουκρανίας, αλλάζει τα δεδομένα στον επιχειρηματικό χώρο.

Στο πλαίσιο αυτό στις 12 Μαρτίου η ρωσική αλυσίδα fast food «Uncle Vanya» («Θείος Βάνια») κατέθεσε αίτηση για να κατοχυρώσει ένα λογότυπο το οποίο παραπέμπει ξεκάθαρα στο σήμα κατατεθέν της McDonald’s.

Το σχέδιο στηρίζεται στο γράμμα «Β» από το «Θείος Βάνια», το οποίο είναι κίτρινο σε κόκκινο φόντο και θυμίζει ξεκάθαρα τις χρυσές αψίδες της McDonald’s.

Trademark squatting has begun in Russia.



On March 12th, a trademark application was filed for the McDonald's logo with the words "Uncle Vanya."



The Russian State Duma had earlier suggested that Russia would replace all McDonald's with "Uncle Vanya's."



h/t @Oh_89 #McDonalds pic.twitter.com/JlUfkLK67J