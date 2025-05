Ο Πούτιν καλωσορίζει τον «αγαπητό φίλο» Σι Τζινπίνγκ στη Μόσχα

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν καλωσόρισε νωρίτερα τον «αγαπητό φίλο» Σι Τζινπίνγκ στη Μόσχα, ανήμερα των εορτασμών για την Ημέρα της Νίκης.

Ο Ρώσος πρόεδρος ευχαρίστησε τον Κινέζο ομόλογό του για τη συμμετοχή του στους εορτασμούς με αφορμή τη συμπλήρωση των 80 χρόνων από την «ιερή» νίκη της Σοβιετικής Ένωσης στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και την υπογραφή του συμφώνου παράδοσης της ναζιστικής Γερμανίας, τη νύχτα της 8ης Μαΐου 1945.

Ο Κινέζος ηγέτης έφτασε στη Μόσχα την Τετάρτη για τετραήμερη κρατική επίσκεψη και αναμένεται να εμβαθύνει στην «αμοιβαία εμπιστοσύνη» στον Πούτιν, σύμφωνα με το Πεκίνο. Θα παραστεί, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, σε δραστηριότητες για τον εορτασμό των 80 χρόνων από τη νίκη των συμμαχικών δυνάμεων στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο επί της ναζιστικής Γερμανίας.

Η παρουσία του Σι σηματοδοτεί μια ισχυρή επίδειξη ενότητας μεταξύ των δύο αυτοκρατόρων και των εθνών τους σε μια στιγμή που η κυβέρνηση Τραμπ έχει κλονίσει τις παγκόσμιες συμμαχίες και έχει αναδιαμορφώσει τις σχέσεις μεταξύ της Ουάσινγκτον και των δύο δυνάμεων. Σε δηλώσεις του τον περασμένο μήνα, ο Πούτιν χαρακτήρισε τον Σι ως τον «βασικό καλεσμένο» του.



JUST IN: 🇨🇳🇷🇺 Chinese President Xi Jinping stands with President Putin in respect of the Russian anthem. pic.twitter.com/CADkkexqYz