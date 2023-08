Ο ντράμερ των Iron Maiden, Nicko McBrain έπαθε εγκεφαλικό- Παρέλυσε από την δεξιά πλευρά

Ο ντράμερ των Iron Maiden, Nicko McBrain, αποκάλυψε ότι έπαθε εγκεφαλικό μέσα στο 2023, το οποίο τον άφησε παράλυτο από τη δεξιά πλευρά, γεγονός που τον έκανε να φοβάται για την καριέρα του.

Ο ντράμερ των Iron Maiden υπέστη μίνι εγκεφαλικό τον Ιανουάριο και παρέλυσε από τη δεξιά πλευρά του, από τον ώμο και κάτω.

«Φυσικά ανησυχούσα πολύ που η καριέρα μου είχε τελειώσει, αλλά με την αγάπη και την υποστήριξη από τη γυναίκα μου, τη Ρεμπέκα και την οικογένειά μου, τους γιατρούς μου, ειδικά την Τζούλι την εργοθεραπεύτρια και όλη την οικογένειά μου, κατάφερα να επιστρέψω, σχεδόν ανάρρωσα κατά το 70%», ανέφερε σε βίντεο ο Nicko McBrain.

Μετά από 10 εβδομάδες «εντατικής θεραπείας», ο McBrain ήταν έτοιμος να ξεκινήσει τις πρόβες με τους Iron Maiden τον Μάιο πριν από την πρόσφατη περιοδεία τους «The Future Past».

Ο ίδιος είπε ότι ήθελε να επικεντρωθεί στις εμφανίσεις τους προτού ανακοινώσει κάποιο νέο για την υγεία του στους θαυμαστές του.

«Αισθάνομαι ότι είναι σημαντικό να σας ενημερώσω για αυτό τώρα και όχι πιο πριν, καθώς με απασχολούσε κυρίως να κάνω τη δουλειά μου και να επικεντρωθώ στο να επιστρέψω στο 100% της φυσικής κατάστασης», είπε. «Δεν είμαι ακόμα εκεί, αλλά με τη βοήθεια του Θεού γίνομαι καλύτερος και πιο δυνατός όσο περνούν οι εβδομάδες.

«Σας ευχαριστώ όλους για την πιο υπέροχη και μαγική περιοδεία μέχρι στιγμής, ήσασταν όλοι τόσο καταπληκτικοί» είπε μεταξύ άλλων ο ντράμερ των Iron Maiden.

Ο μάνατζερ των Iron Maiden ανάρτησε με τη σειρά του μία ανακοίνωση στον επίσημο λογαριασμό της μπάντας στο Twitter, όπου ανέφερς πως «Το υπόλοιπο συγκρότημα και εγώ πιστεύουμε ότι αυτό που ο Nicko κατάφερε να πετύχει μετά το εγκεφαλικό του, δείχνει απίστευτη πίστη και θέληση και είμαστε όλοι πολύ περήφανοι για αυτόν.

»Έχοντας μπροστά του αυτό το νέο και μουσικά πολύ περίπλοκο σετ για να μάθει, απλά έσκυψε το κεφάλι του και επικεντρώθηκε στην αποκατάστασή του. Ειλικρινά δεν ξέραμε αν θα ήταν σε θέση να παίξει ένα ολόκληρο σόου μέχρι που άρχισαν οι πρόβες του συγκροτήματος τον Μάιο και υπήρχε τόσο μεγάλη υποστήριξη από το συγκρότημα και στη συνέχεια πραγματική ανακούφιση για όλους όταν είδαμε ότι θα μπορούσε να το κάνει!

«Ο Nicko, ως Nicko, δεν ήθελε να φέρει αναστάτωση και να αποσπάσει την προσοχή από την περιοδεία εκείνη τη στιγμή, αλλά τώρα που είναι σίγουρος ότι θα φτάσει στο 100% σύντομα, θεώρησε πως οι θαυμαστές πρέπει να το μάθετε απευθείας από αυτόν και όχι από φήμες!

»Είμαστε όλοι χαρούμενοι φυσικά που το ανάρρωσε τόσο καλά και ανυπομονούμε για πολλές ακόμη περιοδείες μαζί ξεκινώντας με τις τρεις συναυλίες στον Δυτικό Καναδά και το Power Trip στην Καλιφόρνια που θα πραγματοποιηθούν σε μερικούς μήνες. Ανυπομονούμε! Αυτή η περιοδεία είναι τόσο καλή!».

Στα τέλη του 2022, ο McBrain αποκάλυψε ότι είχε νοσήσει με καρκίνο του λάρυγγα το 2020 και ενθάρρυνε τους θαυμαστές να πάνε στον γιατρό τους εάν παρατηρούσαν μια ανεξήγητη αλλαγή στον ήχο της φωνής τους.

