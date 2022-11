O Έλον Μασκ τρολάρει το CBS που αποχώρησε από το Twitter και επέστρεψε λίγες ώρες αργότερα

Μόλις 40 ώρες κράτησε η αποχώρηση του CBS News από το Twitter με το μέσο ενημέρωσης να επαναφέρει τελικά τη σελίδα του στην πλατφόρμα.

Η «γρήγορη» επιστροφή στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε την αντίδραση του Έλον Μασκ ο οποίος προέβη σε μια χιουμοριστική ανάρτηση.

Συγκεκριμένα, σε φωτογραφία με στιγμιότυπο από την ταινία «Brokeback Mountain» εμφανίζονται οι δύο πρωταγωνιστές αγκαλιασμένοι.

Ο ένας έχει αντικατασταθεί από το πρόσωπο του Έλον Μασκ και έχει πάνω του το σήμα του Twitter ενώ ο άλλος το σήμα του CBS με τον ίδιο να λέει «γιατί δεν μπορώ να σε εγκαταλείψω;». Στη λεζάντα της φωτογραφίας ο Μασκ γράφει: «η αγάπη μας δεν θα πεθάνει ποτέ».

Our love will never die pic.twitter.com/y5SldfAAt0