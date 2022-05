Νεκροί και τραυματίες στον Καναδά από την έντονη κακοκαιρία - 900.000 νοικοκυριά στο σκοτάδι

Τέσσερις νεκροί είναι ο, έως τώρα, απολογισμός της φονικής κακοκαιρίας που πλήττει περιοχές του Καναδά.

Οι Αρχές ανακοίνωσαν πως τέσσερα άτομα έχασαν τις ζωές τους στο ανατολικό τμήμα της χώρας, όπου εκδηλώθηκαν σφοδρές καταιγίδες.

Η αστυνομία του Οντάριο έκανε λόγο, μέσω Twitter, για τρεις νεκρούς και πολλούς τραυματίες εξαιτίας των ανοιξιάτικων καταιγίδων.

Neighborhood hit hard by #ontariostorm today. No one hurt here thankfully. pic.twitter.com/SQwxGuSL3l

Ένας εξ αυτών σκοτώθηκε εξαιτίας πτώσης δέντρου στην κομητεία Μπραντ, νότια του Τορόντο. Στην ίδια περιοχή, μερικά λεπτά αργότερα, 70χρονη καταπλακώθηκε, επίσης, από δέντρο.

Βορειότερα, στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα Οτάβα, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Πλεούμενο ανατράπηκε εξαιτίας καταιγίδας με αποτέλεσμα γυναίκα να πνιγεί στον ποταμό που χωρίζει την Οτάβα από το προάστιό της Γκατινό στο Κεμπέκ, σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας της περιοχής που μετέδωσε το Radio-Canada.

Trees being knocked down and cars being pushed over #ONstorm #ottnews @weathernetwork pic.twitter.com/zCP0ljHNhL