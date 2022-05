Μυστήριο με συντριβή αεροσκάφους στον Καναδά – Οι καταζητούμενοι επιβάτες και η δολοφονία συμμορίτη

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τη συντριβή μικρούς αεροσκάφους που κατέπεσε στην ενδοχώρα του Καναδά. Τα αίτια παραμένουν αδιευκρίνιστα, ωστόσο μία λεπτομέρεια έχει δώσει διάσταση-θρίλερ στην υπόθεση.

Εντός του αεροσκάφους επέβαιναν τέσσερα άτομα, με τους δύο εξ αυτών να είναι κατηγορούμενοι για υπόθεση δολοφονίας.

Το Σαββατοκύριακο στήθηκε ειδική επιχείρηση εντοπισμού, μετά τις πληροφορίες πως το μικρό αεροσκάφος Piper PA-28 Cherokee, δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του.

Οι ερευνητές βρήκαν, γρήγορα, τα συντρίμμια του κοντά στην πόλη Sioux Lookout. Όλοι οι επιβαίνοντες είχαν χάσει τη ζωή τους.

Μεταξύ αυτών ήταν ο Gene Lahrkamp, ένας από τους πλέον καταζητούμενους ανθρώπους στη χώρα. Είχε εκδοθεί, μάλιστα, και επικήρυξη 100.000 καναδικών δολαρίων (73.000 ευρώ) για το πρόσωπό του, σύμφωνα με τα στοιχεία από τις τοπικές Αρχές.

The $100,000 reward for accused hitman Gene Lahrkamp is valid for a year. Police say he may still be in BC and may be travelling with his Belgian Malinois dogs. pic.twitter.com/EzXFRx5dAv