Κίνα: Έξι νεκροί μετά την πτώση βράχων σε λεωφορείο

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν χτυπήθηκε από βράχους που έπεσαν από βουνοπλαγιά στην πόλη Τσονγκτσίνγκ της νοτιοδυτικής Κίνας.

Συγκεκριμένα, οι βράχοι που αποκολλήθηκαν έπεσαν στο πίσω μέρος του λεωφορείου, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 19 άνθρωποι. Σημειώνεται ότι είχαν προηγηθεί έντονες βροχοπτώσεις οι οποίες προκάλεσαν κατολισθήσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Οι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο ανέσυραν έξι πτώματα από τα συντρίμμια και απεγκλώβισαν εννέα τραυματίες. Τόσο ο οδηγός όσο και τρεις επιβάτες που κάθονταν στις μπροστινές θέσεις δεν τραυματίστηκαν.

Η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει νέες καταιγίδες στην περιοχή και οι αρχές έχουν προειδοποιήσει τους οδηγούς που κινούνται στο ορεινό επαρχιακό δίκτυο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

A bus in Chongqing was hit by rocks falling on a 30-meter-high mountain, killing 6 and injuring 9 pic.twitter.com/PuRdWCdDWg