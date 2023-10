Ισραήλ: Πλήγματα από τη Συρία και τον Λίβανο

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι η χώρα δέχθηκε πλήγματα τόσο από τη Συρία όσο και από τον Λίβανο σήμερα.

Το βράδυ της Τρίτης, οβίδες από τη Συρία έπληξαν μη κατοικημένη περιοχή στο προσαρτημένο τμήμα των υψιπέδων του Γκολάν, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Από τα πλήγματα δεν αναφέρθηκαν ζημιές ή τραυματισμοί, ενώ ο ισραηλινό πυροβολικό «απάντησε», βάζοντας στο στόχαστρο το σημείο από όπου εκτοξεύθηκαν οι οβίδες.

