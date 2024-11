Το Ιράν καλείται να απελευθερώσει την Ahoo Daryaei - «Πάσχει από ψυχική διαταραχή» λέει το πανεπιστήμιο

Ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα κάλεσαν τις αρχές του Ιράν να απελευθερώσουν τη 22χρονη φοιτήτρια, Ahoo Daryaei, η οποία συνελήφθη αφού έβγαλε τα ρούχα της σε ένα πανεπιστήμιο ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την υποχρεωτική επιβολή του χιτζάμπ.

Το Σάββατο (2/11) κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που δείχνει την Ahoo Daryaei να κάθεται σε κάποια σκαλιά φορώντας μόνο τα εσώρουχά της και στη συνέχεια να περπατάει ήρεμα κατά μήκος ενός πεζοδρομίου στο Τμήμα Επιστήμης και Έρευνας του Ισλαμικού Πανεπιστημίου Αζάντ στην Τεχεράνη.

She was a student having a mental health crisis, yelling on the sidewalk & subsequently being treated by medical professionals. #irangirl #AhooDaryaei #CallForJustice #digvijayrathee #SiblingLove #CanadianTerrorists #MondayMood #grenadeattack #INDvNZ #MissionToUniteFamilies pic.twitter.com/6a3ALHcUoq

Σε ένα δεύτερο βίντεο, μεγαλύτερης διάρκειας, πράκτορες με πολιτικά εμφανίζονται να συλλαμβάνουν την Ahoo Daryaei με τη βία και να την σπρώχνουν σε ένα αυτοκίνητο.

#MiddleEast - #Iranian authorities have arrested the young #student who turned up at a university in Iran with her hair uncovered and in her underwear, in protest at the treatment by the ‘morality police’. Ahoo Daryaei was forced into a car and then taken to a police station. pic.twitter.com/GR9dczBtKS