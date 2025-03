ΗΠΑ: Τουλάχιστον 33 νεκροί από τους ανεμοστρόβιλους και τις καταιγίδες

Τουλάχιστον 33 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και δεκάδες τραυματίστηκαν εξαιτίας των ανεμοστρόβιλων και των σφοδρών καταιγίδων που έπληξαν το κεντρικό και νότιο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Περίπου 250.000 νοικοκυριά είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το απόγευμα του Σαββάτου, ανέφερε ο ιστότοπος Poweroutage.

Οι αρχές του Μισούρι ενημέρωσαν για «12 θανάτους που συνδέονται με τις καταιγίδες» μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), συμπληρώνοντας πως «εργάζονται αδιάκοπα για να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη και να αποτιμήσουν τις ζημιές» που έχουν προκληθεί.

DRONE DAMAGE: Our field correspondents are on the ground in Tylertown, MS after a large and powerful #tornado 🌪️ tore through the community. #MSwx



Take a look at the scenes below 🔽🔽 pic.twitter.com/iOvjAJpoeR