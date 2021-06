Το γύρο του Διαδικτύου κάνει η απίστευτη είδηση από τις ΗΠΑ, με «πρωταγωνίστρια» μία γυναίκα, η οποία κρατά ξανά στα χέρια της ένα πορτοφόλι που έχασε πριν από 46 χρόνια.

Το πορτοφόλι ανακαλύφθηκε τυχαία, κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης, στον ιστορικό κινηματογράφο Majestic Ventura Theater, στη Νότια Καλιφόρνια. Οι εργάτες που το βρήκαν όταν το άνοιξαν, είδαν ότι είχε μέσα ένα δίπλωμα οδήγησης το οποίο άνηκε στην Colleen Distin και με την βοήθεια των social media κατάφεραν να την εντοπίσουν.

Σύμφωνα με το περιοδικό People επρόκειτο για ένα κόκκινο πορτοφόλι που κατέληξε με κάποιον παράξενο τρόπο στη σοφίτα του κινηματογράφου.

Όπως ανέφερε ο εργαζόμενος στο σινεμά Τομ Στίβενς, το αντικείμενο βρέθηκε όταν οι εργάτες (μαζί με τον ίδιο) ανέβηκαν στην σοφίτα για να διορθώσουν τον πολυέλαιο, ο οποίος είχε κατέβει μερικά εκατοστά όταν του άλλαζαν τις λάμπες.

Όταν βρήκε το πορτοφόλι, το άνοιξε διαπιστώνοντας ότι περιείχε παλιές φωτογραφίες, ένα εισιτήριο για συναυλία των Grateful Dead και το όνομα της ιδιοκτήτριας. Στη συνέχεια, αποφάσισε να κάνει μία ανάρτηση στα social media, προκειμένου να εντοπίσει την κάτοχο του πορτοφολιού.

«Ξέρει κανείς την Colleen Distin;» έγραψε στη σελίδα του κινηματογράφου στο Facebook, εξηγώντας πώς είχε ανακαλυφθεί το πορτοφόλι.

Μετά από κάποιο διάστημα γνωστός της γυναίκας είδε το ποστ και την ενημέρωσε. Τελικά, το πορτοφόλι τής παραδόθηκε την περασμένη εβδομάδα, με την Colleen Distin να εμφανίζεται ιδιαίτερα συγκινημένη βλέποντας παλιές φωτογραφίες που είχε μέσα.

It was like opening a “time capsule.” A Calif. woman was reunited with a wallet she lost 46 years ago after an person working on remodeling a historic theater discovered it among old candy bar wrappers, ticket stubs and soda cans inside a crawl space. https://t.co/qlA0UfJw23 pic.twitter.com/qB49mk8A2j