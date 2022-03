Η Ρωσία βομβάρδισε ιστορικό μοναστήρι στο Σβιατογίρσκ - Ανησυχία της Unesco για τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς

Ρωσικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τη Λαύρα του Σβιατογίρσκ στην περιοχή του Ντονέτσκ, όπως μεταδίδει το Ukrinform επικαλούμενο ανάρτηση της ουκρανικής συνοριοφυλακής στο Telegram, η οποία συνοδεύεται από σχετικές εικόνες.

«Οι εισβολείς έπληξαν τη Λαύρα του Σβιατογίρσκ στην περιοχή του Ντονέτσκ», αναφέρει η συγκεκριμένη ανάρτηση.

Σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ριμπάλκιν, επικεφαλής ΜΚΟ στην περιοχή, η αεροπορική επιδρομή σημειώθηκε στις 11:05 το βράδυ του Σαββάτου. «Χτύπησαν τον γυναικωνίτη. Αυτήν την ώρα, νεκροί και τραυματίες ανασύρονται από τα ερείπια», δήλωσε ο Ριμπάλκιν.

Russia bombed the Sviatohirsk Lavra, one of 3 major monasteries in Ukraine. A shell that detonated in the yard damaged quarters where monks and IDPs from occupied Donbas lived.



The first written mentions of the Lavra date 1526



📷Ukrainian Orthodox Church (Moscow Patriarchate) pic.twitter.com/bX9lQE1ZLo