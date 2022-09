Η μεγαλύτερη απάτη επί Covid: ΜΚΟ πήρε κρατική χορηγία $250 εκατ. και την έκανε σπίτια κι αυτοκίνητα

Εισαγγελείς στις ΗΠΑ απήγγειλαν κατηγορίες σε 47 άτομα για το μεγαλύτερο σύστημα απάτης που έχει καταγγελθεί μέχρι σήμερα.

Δεκάδες άνθρωποι κατηγορούνται ότι έκλεψαν 250 εκατ. δολάρια από κυβερνητικό πρόγραμμα αρωγής που υποτίθεται ότι θα έδινε τροφή σε παιδιά που είχαν ανάγκη κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ωστόσο φέρεται να ξόδεψαν τα χρήματα σε ακίνητα, αυτοκίνητα και είδη πολυτελείας.

Η Feeding Our Future, μη κερδοσκοπική οργάνωση της Μινεσότα, κατηγορείται για ενορχήστρωση της συνωμοσίας, με την ιδρύτρια Έιμι Μποκ, να αρνείται κάθε αδίκημα.

Here is the moment Aimee Bock and her two attorneys arrived at the courthouse (maybe about 10:45am). Bock was just executive director of Feeding Our Future, which is under investigation for receiving millions of dollars in food aid. pic.twitter.com/kIrHaDdRrK