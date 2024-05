Χάκαραν την ιστοσελίδα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Επίθεση από μποτ δέχτηκε η ιστοσελίδα της εκστρατείας της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν (ursula2024.eu) σύμφωνα με ανάρτηση της ίδιας στην πλατφόρμα Χ.

«Οι κυβερνοεπιθέσεις δεν θα μας αποθαρρύνουν. Είμαι υπέρ μιας ισχυρής Ευρώπης που μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της - όπου κι αν είναι» επισήμανε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

My campaign website https://t.co/RdfpryPjX9 was attacked by bots.



Cyber attacks will not deter us.



I stand for a strong Europe that can defend itself - no matter where. pic.twitter.com/COU5tTsEE4