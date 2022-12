Γιατί αναζωπυρώνονται πάλι οι εθνοτικές εντάσεις στο βόρειο Κόσοβο

Σέρβοι έστησαν νέα οδοφράγματα στην εθνοτικά διαιρεμένη πόλη Μιτρόβιτσα στο βόρειο Κόσοβο την Τρίτη, λίγες ώρες αφότου η Σερβία ανακοίνωσε ότι έθεσε τον στρατό της σε ύψιστο πολεμικό συναγερμό μετά από εβδομάδες κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας.

Το υπουργείο Άμυνας της Σερβίας ανακοίνωσε ότι, δεδομένων των τελευταίων γεγονότων στην περιοχή και της πεποίθησης του Βελιγραδίου ότι το Κοσσυφοπέδιο ετοιμάζεται να επιτεθεί στους Σέρβους και να απομακρύνει με τη βία τα οδοφράγματα, ο πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς διέταξε τον στρατό και την αστυνομία της Σερβίας να τεθούν σε ύψιστη επιφυλακή.

Serbian security forces on the border with Kosovo have been placed on a state of 'full combat readiness', following weeks of escalating tensions.



Kosovo declared independence in 2008 but Serbia refuses to recognise this.



