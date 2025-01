Γερμανία: Χιλιάδες διαδηλωτές μπλοκάρουν το προεκλογικό συνέδριο του ακροδεξιού AfD

Παρουσία χιλιάδων διαδηλωτών ενάντια στην ακροδεξιά και ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, αναμένεται να πραγματοποιηθεί το συνέδριο του AfD (Εναλλακτική για τη Γερμανία) στη Ρίζα της Σαξονίας, προκειμένου να αναδειχθεί επίσημα η Αλίς Βάιντελ ως υποψήφια καγκελάριος και να οριστικοποιηθεί το εκλογικό πρόγραμμα του ακροδεξιού κόμματος.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, η μικρή σαξονική πόλη υποδέχεται διαδηλωτές από όλη τη Γερμανία, οι οποίοι επιδιώκουν να εμποδίσουν τη διεξαγωγή του συνεδρίου. Η μαζική αντιφασιστική κινητοποίηση έχει ήδη προκαλέσει καθυστερήσεις στην προγραμματισμένη έναρξη, καθώς οι 600 σύνεδροι του AfD αδυνατούν να φθάσουν στην WT Arena, τον χώρο του συνεδρίου.

«Υπολογίζουμε ότι στην πόλη έχουν συγκεντρωθεί ήδη περίπου 10.000 άτομα», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, η οποία έχει αναπτύξει πάνω από 3.000 αστυνομικούς για τη διαχείριση της κατάστασης.

Η επίσημη αναγόρευση της Αλίς Βάιντελ από το ακροδεξιό AfD ως υποψήφια καγκελάριος θα πραγματοποιηθεί μέσω φωνητικής δήλωσης και ανύψωσης των χεριών, χωρίς μυστική ψηφοφορία. Αυτό σημαίνει ότι δεν αναμένονται σοβαρές αντιδράσεις από την εσωκομματική αντιπολίτευση, ενώ οι πιο έντονες διαφωνίες αναμένεται να προκύψουν γύρω από το περιεχόμενο του εκλογικού προγράμματος, ειδικά στα ζητήματα της μετανάστευσης, των αμβλώσεων και της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Thousands of antifascists march to Riesa to block the convention of the #AfD.#riesa1101 #rie1101 #widersetzen pic.twitter.com/83QYLo0z8s