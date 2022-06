Φιλιππίνες: Πυρκαγιά σε φεριμπότ με 165 άτομα- Τους περισυλλέγουν διασώστες από τη θάλασσα

Πυρκαγιά ξέσπασε σε φεριμπότ που μετέφερε 165 επιβάτες και πλήρωμα στις Φιλιππίνες.

Οι διασώστες έχουν σώσει τουλάχιστον 116 μέχρι στιγμής.

Η ακτοφυλακή των Φιλιππίνων είπε ότι το πλοίο Mama Mary-Chloe έπλεε μεταξύ των νησιών Bohol και Leyte.

Βίντεο δείχνουν ανθρώπους με σωσίβια μέσα στη θάλασσα ενώ στο βάθος φαίνεται το φλεγόμενο πλοίο, που μετέφερε 157 επιβάτες και οκτώ άτομα πλήρωμα.

Ορισμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι πολλά παιδιά χρειάστηκε να πηδήξουν από το φεριμπότ πριν τα παραλάβουν οι διασώστες.

Άγνωστο παραμένει από πού ξεκίνησε η φωτιά.

WATCH: Authorities from the Philippine Coast Guard and Port of Hilongos attend to some of the survivors of the MV Mama Mary Chloe which caught fire while sailing within the seawaters of Bohol on Sunday, June 26. | Video courtesy of PCG #CDNDigital pic.twitter.com/SNhypRw3l9