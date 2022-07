Επίθεση σε εμπορικό κέντρο στην Κοπεγχάγη: 3 νεκροί και 3 σε σοβαρή κατάσταση- Συνελήφθη ο 22χρονος δράστης

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις είναι σοβαρά τραυματίες, από την επίθεση με πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο της Κοπεγχάγης, που έγινε το απόγευμα της Κυριακής.

Ένας 22χρονος Δανός συνελήφθη μετά την επίθεση, δίχως να προβάλει αντίσταση στην αστυνομία που έφτασε στο εμπορικό κέντρο. Το Fields βρίσκεται περίπου στα μισά της διαδρομής από το κέντρο της Κοπεγχάγης προς το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Δανίας.

«Έχουμε τρεις νεκρούς και αρκετούς τραυματίες, τρεις εκ των οποίων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση», ανακοίνωσε ο Σέραν Τόμασεν, επικεφαλής της έρευνας για την επίθεση. Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν άγνωστα. Ο 22χρονος ήταν γνωστός στην αστυνομία, αλλά «περιφερειακά», είπε ο Τόμασεν. «Δεν είναι κάποιος που ξέραμε ιδιαίτερα», συμπλήρωσε.

Τη ζωή τους έχασαν ένας 40άρης και δύο νέοι, οι ηλικίες των οποίων δεν ανακοινώθηκαν. Ο Τόμασεν σημείωσε πως στα social media κυκλοφορούν σενάρια περί ρατσιστικών κινήτρων του δράστη. «Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε κάτι που να το υποστηρίζει αυτό τη συγκεκριμένη στιγμή», πρόσθεσε.

Στο μικροσκόπιο της αστυνομίας έχουν μπει βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, στα οποία ο 22χρονος εμφανίζεται με όπλα και σε μία περίπτωση στρέφει μια κάννη στο κεφάλι του, κάτι που εγείρει ερωτήματα για την ψυχική του υγεία.

Νωρίτερα, η αστυνομία της Κοπεγχάγης ανακοίνωσε πως δεν αποκλείει το ενδεχόμενο η επίθεση να ήταν «τρομοκρατική» ενέργεια. Σημείωσε ακόμη πως εκτιμά ότι ο ένοπλος έδρασε μόνος.

«Έτρεχαν για τη ζωή τους»

Οι πυροβολισμοί άρχισαν περίπου στις 17:30 (τοπική ώρα) και προκλήθηκε πανικός. Στην περιοχή βρισκόταν πολύς κόσμος, κυρίως νέοι που σκόπευαν να πάνε αργότερα σε συναυλία του Χάρι Στάιλς, η οποία ακυρώθηκε.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο δράστης προσπάθησε να παγιδεύσει θύματα, λέγοντας για παράδειγμα ότι το όπλο του ήταν ψεύτικο, ώστε να τους πείσει να πλησιάσουν. «Ήταν αρκετά ψυχοπαθής για να πάει να κυνηγήσει ανθρώπους, αλλά δεν έτρεχε», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο DR.

Όταν άρχισαν να ακούγονται οι πρώτοι πυροβολισμοί, περίπου 100 άνθρωποι βγήκαν τρέχοντας από το εμπορικό κέντρο, σύμφωνα με υλικό από κάμερες ασφαλείας. Άλλοι, κρύφτηκαν στο εσωτερικό.

«Ξαφνικά ακούσαμε πυροβολισμούς, περίπου δέκα, και τρέξαμε να κρυφτούμε στις τουαλέτες», εξήγησε η Ισαμπέλα, που έμεινε κρυμμένη εκεί μέσα για περίπου δύο ώρες. «Φοβόμουν, πολλοί έκλαιγαν», πρόσθεσε.

«Οι κόρες μου είχαν πάει να δουν τον Χάρι Στάιλς. Τηλεφώνησαν για να μου πουν πως κάποιος πυροβολούσε. Βρίσκονταν σε εστιατόριο όταν έγινε», περιέγραψε ο Χανς Κρίστιαν Στολτς, 53χρονος Σουηδός που έτρεξε ανάστατος επιτόπου να βρει τα παιδιά του. «Νομίζαμε στην αρχή πως κάποιοι έτρεχαν επειδή είχαν δει τον Χάρι Στάιλς, μετά καταλάβαμε ότι ήταν κόσμος που είχε καταληφθεί από πανικό (...). Έτρεχαν για (να σώσουν) τη ζωή τους», πρόσθεσε η κόρη του, Κασάντρα.

«Η ομάδα μου κι εγώ προσευχόμαστε για όλους όσους επλήγησαν από τα πυρά στο εμπορικό κέντρο της Κοπεγχάγης. Είμαι σοκαρισμένος», ανέφερε ο Βρετανός τραγουδιστής μέσω Snapchat.

«Η Δανία επλήγη από μια απάνθρωπη επίθεση», επεσήμανε η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντρικσεν. «Άνθρωποι σκοτώθηκαν. Ακόμη περισσότεροι τραυματίστηκαν. Αθώες οικογένειες, που ψώνιζαν ή είχαν βγει να φάνε έξω. Παιδιά, έφηβοι κι ενήλικοι», συμπλήρωσε.

«Η όμορφη και συνήθως τόσο ασφαλής πρωτεύουσά μας άλλαξε μέσα σε μια στιγμή. Θέλω να ενθαρρύνω τους Δανούς να σταθούν ο ένας στο πλευρό του άλλου, να υποστηρίξουν ο ένας τον άλλο αυτή τη δύσκολη στιγμή», επεσήμανε ακόμη.

