Επίσκεψη Τζιλ Μπάιντεν στην Ουκρανία και συνάντηση με Ολένα Ζελένσκα - «Είμαστε στο πλευρό σας»

Επίσκεψη-έκπληξη της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν στην Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια της παρουσία της στην εμπόλεμη χώρα, είχε συνάντηση με την Ουκρανή ομόλογό της Ολένα Ζελένσκα σε σχολείο κοντά στα σύνορα με τη Σλοβακία.

«Ήθελα να έρθω για τη Γιορτή της Μητέρας. Σκέφτηκα πως ήταν σημαντικό να δείξω στον ουκρανικό λαό ότι αυτός ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει» δήλωσε ενώπιον δημοσιογράφων, διαβεβαιώνοντας πως «ο αμερικανικός λαός βρίσκεται στο πλευρό του ουκρανικού λαού».

Η Τζιλ Μπάιντεν βρισκόταν στη Σλοβακία αυτή την εβδομάδα, μεταξύ άλλων, για να συναντήσει οικογένειες Ουκρανών προσφύγων.

Πέρασε περίπου δύο ώρες στη δυτική Ουκρανία, μακριά από τις συρράξεις, και είχε ιδιωτική συνάντηση με τη σύζυγο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία έχει βρει καταφύγιο σε μυστική τοποθεσία - για λόγους ασφαλείας - μαζί με τα παιδιά τους.

Μπάιντεν και Ζελένσκα φαίνεται ότι αντήλλασσαν επιστολές εδώ και εβδομάδες, σύμφωνα με πληροφορίες Αμερικανών αξιωματούχων, οι οποίοι δεν θέλησαν να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για τις «ιδιωτικές επικοινωνίες» της πρώτης κυρίας.

Η Ζελένσκα ευχαρίστησε τη Μπάιντεν για τη «θαρραλέα πράξη της», σημειώνοντας πως γνωρίζει τι σημαίνει «για την Αμερικανίδα πρώτη κυρία να έρθει εδώ κατά τη διάρκεια του πολέμου».

Το σχολείο στο οποίο συναντήθηκαν έχει μετατραπεί σε άσυλο για Ουκρανούς μετανάστες που δεν έχουν άλλο κατάλυμα.

Κατά την επίσκεψή του στην Πολωνία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, είχε δηλώσει πως λυπάται βαθιά που δεν μπορεί να ταξιδέψει στην Ουκρανία. Ωστόσο, η σύζυγός του κατάφερε να βρεθεί δίπλα στους πληγέντες.

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ ανήρτησε και φωτογραφία από τη συνάντησή της με την Ζελένσκα, γράφοντας: «Σε αυτή την Ημέρα της Μητέρας, η καρδιά μου είναι μαζί σου, πρώτη κυρία Ολένα Ζελένσκα, και σε όλες τις γενναίες και δυνατές μητέρες της Ουκρανίας».

On this Mother’s Day, my heart is with you, First Lady Olena Zelenska, and all of the brave and resilient mothers of Ukraine. pic.twitter.com/tCMXCXhgiY