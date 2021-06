Το πολυαναμενόμενο νέο «μέγα» διεθνές αεροδρόμιο Tianfu στην Τσενγκτού ξεκίνησε και επισήμως τη λειτουργία του, προσφέροντας μια νέα πύλη εισόδου στους ταξιδιώτες της χώρας των γιγάντιων πάντα.

Η πρώτη πτήση από τις Αερογραμμές Σετσουάν, απογειώθηκε στις 11:10 το πρωί της Κυριακή με προορισμό το Πεκίνο.



Το Τσενγκντού, η πρωτεύουσα της επαρχίας Σετσουάν, είναι τώρα η τρίτη πόλη της χώρας -μετά τη Σαγκάη και το Πεκίνο- που διαθέτει δύο διεθνή αεροδρόμια.

