Δυστύχημα σε ράλι αυτοκινήτων στην Αυστραλία-Νεκρός δημοφιλής οδηγός αγώνων

Ένας επαγγελματίας οδηγός αγώνων σκοτώθηκε μετά από σφοδρή σύγκρουση στο Willowbank στην Αυστραλία.

Το αυτοκίνητο του Sam Fenech αναποδογύρισε μπροστά στο έκπληκτο πλήθος των παρευρισκομένων. Η αυστραλιανή κοινότητα του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχει συγκλονιστεί από τον θάνατο του Sam Fenech κατά τη διάρκεια του αγώνα που μεταδιδόταν ζωντανά από την τηλεόραση.

Ο Fenech έχασε την ζωή του παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ενώ ο χειριστής της κάμερας τραυματίστηκε από τη σύγκρουση στο Willowbank Raceway κοντά στο Μπρισμπέιν της Αυστραλίας.

Οι τραυματιοφορείς προσπάθησαν να σώσουν τον Fenech, έναν δημοφιλή drag racer, αλλά δυστυχώς ήταν αργά.

Το βίντεο της σύγκρουσης δείχνει το αυτοκίνητο του Fenech να τρέχει με πάνω από 300χλμ/ώρα και κυριολεκτικά να απογειώνεται, να ξεπερνάει τον τοίχο και να πέφτει δευτερόλεπτα αργότερα πάνω σε έναν πύργο όπου βρισκόταν η κάμερα της μετάδοσης .

«Με μεγάλη θλίψη η Top Fuel Racing Australia ανακοινώνει ότι ο Sam Fenech, οδηγός της Fabietti Racing Doorslammer, υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη σε αγωνιστικό ατύχημα στο Willowbank Raceway και απεβίωσε σήμερα το βράδυ», δήλωσε η Top Fuel Australia.

«Στέλνουμε την αγάπη και την υποστήριξή μας στην οικογένεια Fenech και σε όλη την ομάδα της Fabietti Racing» συμπληρώνεται.

