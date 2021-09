Μετά τις διαδηλώσεις σε μεγάλες πόλεις του Αφγανιστάν, οι γυναίκες στρέφονται τώρα στα social media προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τις σκληροπυρηνικές πολιτικές των Ταλιμπάν εναντίον τους.

Αφγανές από όλο τον κόσμο κάνουν διαδικτυακή καμπάνια και δημοσιεύουν φωτογραφίες στις οποίες φορούν πολύχρωμα παραδοσιακά ρούχα, χρησιμοποιώντας το hashtag #DoNotTouchMyClothes.

Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση σε καθιστική διαμαρτυρία που ενορχήστρωσαν οι Ταλιμπάν στο πανεπιστήμιο της Καμπούλ, όπου περίπου 300 γυναίκες εμφανίστηκαν με μαύρο ένδυμα που κάλυπτε το πρόσωπο, τα χέρια και τα πόδια τους.

Με σημαίες των Ταλιμπάν στα χέρια, οι γυναίκες αυτές ανέφεραν ότι «υποστηρίζουν» τους μαχητές που ανακοίνωσαν ότι δεν θα επιτρέπεται σε γυναίκες να βρίσκονται σε υψηλόβαθμες κυβερνητικές θέσεις, όπως και ότι σε σχολεία και πανεπιστήμια οι τάξεις θα πρέπει να είναι διαχωρισμένες με βάση το φύλο.

It is possible that these are women who do not actually have their own opinions. They might be forced to do whatever they are doing. It looks staged. https://t.co/zT0A9KyaaV — Dr. Bahar Jalali (@RoxanaBahar1) September 11, 2021

Η μεταβατική κυβέρνηση των Ταλιμπάν στελεχώθηκε αποκλειστικά με άνδρες, ενώ δεν συμπεριλήφθηκε κανένας εκπρόσωπος της μειονότητας Χαζάρα. Το υπουργείο Γυναικείων Υποθέσεων δεν είναι κομμάτι του νέου καθεστώτος, το οποίο επανέφερε το υπουργείο για τη διάδοση της ηθικής και την αποτροπή της ανηθικότητας, διασφαλίζοντας ότι η σαρία θα εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα.

Πολλές γυναίκες, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα, φοβούνται ότι θα περιοριστούν οι ελευθερίες που κατακτήθηκαν με κόπο. Εξάλλου, θυμούνται ότι στο καθεστώς των Ταλιμπάν από το 1996 έως το 2001 οι γυναίκες σε μεγάλο βαθμό περιορίστηκαν στα σπίτια τους.

Η δρ. Μπαχάρ Τζαλάλι, Αφγανή ιστορικός και ειδική στις Σπουδές Φύλου, ανάρτησε την πρώτη φωτογραφία χρησιμοποιώντας το #DoNotTouchMyClothes, που στη συνέχεια αποτέλεσε έμπνευση για Αφγανές σε όλο τον κόσμο.

This is another traditional Afghan dress from a different part of Afghanistan. I was a teenager in this pic. We will not let our culture to be appropriated by those who want to erase us. #DoNotTouchMyClothes #AfghanistanCulture pic.twitter.com/dMwnBS7vuT — Dr. Bahar Jalali (@RoxanaBahar1) September 12, 2021

Η Πεϊμάνα Άσαντ, ο πρώτος άνθρωπος αφγανικής καταγωγής που εξελέγη σε δημόσιο αξίωμα στη Βρετανία, δημοσίευσε μια φωτογραφία της με πολύχρωμο ένδυμα και έγραψε: «Αυτή είναι η αφγανική κουλτούρα. Η παραδοσιακή ενδυμασία μου». Γυναίκες από όλο τον κόσμο ακολούθησαν, κάνοντας ανάλογες αναρτήσεις.

This is Afghan culture. My traditional dress #AfghanWomen



Thank you to Dr @RoxanaBahar1 for the inspiration.



Our cultural attire is not the dementor outfits the Taliban have women wearing. pic.twitter.com/i9wFASfWR6 — Peymana Assad 🏔 (@Peymasad) September 12, 2021

This is how we #AfghanWomen dress. Some of us wear traditional clothes, some westernized, some wear hijab and some dress modestly but niqab hijab is forced by the Taliban, niqab hijab is not our dress code. #DoNotTouchMyClothes #AfghanistanCulture pic.twitter.com/BCG2NoJlJa — Nahid Fattahi ناهید فتاحی (@NahidFattahi) September 13, 2021

Παρότι οι Ταλιμπάν έχουν ανακοινώσει ότι περαιτέρω διαμαρτυρίες θα επιτρέπονται μόνο αν εγκριθούν από το υπουργείο Δικαιοσύνης, οι γυναίκες στην Καμπούλ δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις συγκεντρώσεις. Αυτός, εξηγεί η Σαμίρα, μια φοιτήτρια στο πανεπιστήμιο της Καμπούλ, είναι ο μόνος τρόπος αντίδρασης.

«Οι Ταλιμπάν έχουν ήδη αρχίσει να περιορίζουν τις ελευθερίες των γυναικών. Δεν έχω τίποτα να χάσω», τόνισε. «Είτε θα μείνω κλεισμένη στο σπίτι μου, αδυνατώντας να συνεχίσω τις σπουδές μου, ή μπορώ να δώσω μάχη. Ακόμη κι αν ρισκάρω τη ζωή μου, ακόμη κι αν με σκοτώσουν, αυτό είναι καλύτερο από το να με φιμώνουν», υπογράμμισε.

So how do Afghan women dress then? They ask.



This is how. If I was in Afghanistan then I would have the scarf on my head. This is as “conservative” and “traditional” as I/you can get. https://t.co/4fjoSUuJZY pic.twitter.com/VkQLQoBXDy — Sana Safi ثنا ساپۍ (@BBCSanaSafi) September 12, 2021

this is what an afghan woman looks like. this is our culture. this is our traditional dress. we love lots of colour. even our rice is colourful and so is our flag.

Inspo @RoxanaBahar1 🇦🇫 pic.twitter.com/cj3FxfzROT — Sodaba سودابه (@SodabaH) September 12, 2021

Με πληροφορίες από Guardian