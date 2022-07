Απέμειναν τέσσερις υποψήφιοι στην κούρσα διαδοχής του Τζόνσον - Σταθερό προβάδισμα για τον Σούνακ

Εκτός της κούρσας διαδοχής του Βρετανού πρωθυπουργού, Μπόρις Τζόνσον, άλλος ένας υποψήφιος.

Ο τελευταίος στη λίστα των ηττημένων είναι ο Τομ Τουγκεντάτ, ενώ ο τέως υπουργός Οικονομικών, Ρίσι Σούνακ, διατηρεί το προβάδισμά του.

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, ο υποψήφιος τόνισε πως «αυτό ήταν το τέλος του δρόμου».

«Είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα, τους υποστηρικτές» δήλωσε και υπογράμμισε τη σημασία να διατηρηθεί δυνατό το κόμμα.

«Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι το κόμμα μας θα μπορέσει να ανοίξει μία σελίδα για τη χώρα και για μας» είπε.

Όσον αφορά στο ποιον από τους άλλους υποψηφίους θα στηρίξει, δεν θέλησε ν΄ανοίξει τα χαρτιά του. «Δεν θα μιλήσω για κανέναν υποψήφιο προς το παρόν, θα αποφασίσω στη συνέχεια» ανέφερε.

Although it wasn’t to be today, I am immensely proud of the positive vision we put forward for our country.



Thank you to all those who supported me and believed in #ACleanStart. This is only the beginning! pic.twitter.com/KgODn9xuNx