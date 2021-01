Το Βατικανό ξεκίνησε σήμερα εμβολιασμούς κατά του κορωνοϊού σε άστεγους της Ρώμης.

Οι δωρεάν εμβολιασμοί πραγματοποιήθηκαν στο κεντρικό δωμάτιο της Αίθουσας Ακροάσεων πάπας Παύλος ο ΣΤ', όπου τελείται το εβδομαδιαίο κήρυγμα του πάπα, η οποία όμως έχει σταματήσει να χρησιμοποιείται λόγω της πανδημίας.

Τη διαδικασία επέβλεπε ο καρδινάλιος Κόνραντ Κρατσιέφσκι, ο 57χρονος Πολωνός επικεφαλής του παπικού γραφείου φιλανθρωπίας, ο οποίος έχει αναλάβει προσωπικά ηγετικό ρόλο στην φροντίδα των αστέγων της Ρώμης.

Vatican: this morning 25 homeless people, who are housed by the papal charities office, received the first dose of the #COVID19 vaccine. More groups are to follow in the coming days 📸 Vatican Media pic.twitter.com/1UVb0WcR1r