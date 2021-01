Την πρόθεσή του καταθέσει εναντίον του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ αλλά και της οικογένειάς του κοινοποίησε ο πρώην δικηγόρος του Ρεπουμπλικάνου απερχόμενου πρόεδρου, Μάικλ Κοέν.

Αν και δεν ανέφερε συγκεκριμένες υποθέσεις, δήλωσε μέσω Twitter πως «Μου ζητήθηκε και συμφώνησα να συνεργαστώ με διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες καταθέτοντας για τα αδικήματα του Τραμπ και της οικογένειας Τραμπ. Το κάνω αυτό κυρίως διότι ο Τραμπ προσπάθησε, και ευτυχώς απέτυχε, να καταστρέψει τη δημοκρατία στην Αμερική».

Ο Κόεν καταδικάστηκε το 2018 να εκτίσει τρία χρόνια φυλάκιση στην πολιτεία της Νέας Υόρκης για διάφορα ποινικά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένης της ψευδορκίας ενώπιον του Κογκρέσου και της παραβίασης της νομοθεσίας σχετικά με τη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών.

Η τελευταία κατηγορία αφορούσε την καταβολή χρημάτων για να εξαγοραστεί η σιωπή της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς, την οποία ο Κόεν ομολόγησε ότι έκανε για λογαριασμό του Τραμπ.

Ο Κόεν δούλευε για τον Τραμπ περισσότερο από μία δεκαετία και ήταν ο άνθρωπος που φερόταν να «κλείνε τις δουλειές» για λογαριασμό του.

Ακολούθησε ρήξη και ο Κόεν προχώρησε σε βαριές κατηγορίες κατά του Τραμπ στο δικαστήριο και στο Κογκρέσο. Τον Μάιο του 2020, τέθηκε σε κατ' οίκον κράτηση, κατόπιν μεταφέρθηκε ξανά σε ομοσπονδιακή φυλακή, προτού του επιτραπεί να συνεχίσει να εκτίει την ποινή του στο σπίτι του.

Αναμένεται να ολοκληρώσει την έκτισή της ποινής του σε κατ' οίκον κράτηση.

