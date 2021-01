Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, καταδίκασε την εισβολή και τις διαδηλώσεις στο κτίριο του Καπιτωλίου, λέγοντας «αυτό είναι λάθος και δεν είναι αυτό που ποιοι είμαστε».

Σε ένα tweet, προέτρεψε τους διαδηλωτές να είναι ειρηνικοί και χρησιμοποιήσουν τα δικαιώματά τους, «αλλά μην αρχίσετε να ενεργείτε όπως η άλλη πλευρά. Έχουμε μια χώρα για να σώσουμε και αυτό δεν βοηθά κανέναν».

Το tweet του συνοδεύεται από βίντεο που δημοσίευσε δημοσιογράφος και δείχνει οπαδούς του Ντόναλντ Τραμπ να συγκρούονται με αστυνομικούς καθώς επιχειρούν εισβολή στο Καπιτώλιο.

This is wrong and not who we are. Be peaceful and use your 1st Amendment rights, but don’t start acting like the other side. We have a country to save and this doesn’t help anyone. https://t.co/3oUAPxuwi9