Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 50 ετών, το διάσημο μοντέλο, Στέλλα Τέναντ.

Την είδηση του θανάτου της επιβεβαίωσε η οικογένειά της. «Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον ξαφνικό θάνατο της Στέλλα Τέναντ στις 22 Δεκεμβρίου 2020. Η Στέλλα ήταν μία υπέροχη γυναίκα και έμπνευση για όλους μας. Θα μας λείψει πολύ». «Η οικογένειά της ζητά το σεβασμό της ιδιωτικής της ζωής. Οι σχετικές ανακοινώσεις για την κηδεία της θα γίνουν αργότερα».

Με καταγωγή από τη Σκωτία, έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής στις αρχές της δεκαετίας του 1990, εμφανιζόμενη σε φωτογραφίσεις για περιοδικά μόδας όπως το Vogue και το Harper's Bazaar. Εμφανίστηκε σε πασαρέλες και σε διαφημιστικές καμπάνιες για μεγάλους οίκους, συμπεριλαμβανομένων των Calvin Klein, Chanel και Burberry.

Ο οίκος Versace τίμησε την μνήμη της στο Twitter, λέγοντας πως υπήρξε για χρόνια η μούσα του Gianni Versace και φίλη της οικογένειας.

Versace is mourning the death of #StellaTennant. Stella was Gianni Versace’s muse for many years and friend of the family. We will miss you forever Stella. Rest In Peace.



Stella Tennant for Atelier Versace SS 1996, ph. Richard Avedon @Avedon pic.twitter.com/9tZqwMATzn