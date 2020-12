Πέθανε σε ηλικία 97 ετών ο πιλότος Chuck Yeager, ο πρώτος άνθρωπος που κατάφερε να σπάσει το φράγμα του ήχου.

Η σύζυγός του Victoria Yeager επιβεβαίωσε την είδηση με ανάρτησή της στο twitter.

«Με βαθιά θλίψη, πρέπει να σας πω ότι η αγάπη της ζωής μου, ο στρατηγός Chuck Yeager πέθανε λίγο πριν τις 21:00 (τοπική ώρα). Έζησε μία απίθανη ζωή, ήταν ο σπουδαιότερος πιλότος της Αμερικής, (αφήνει) κληρονομιά της δύναμης, της περιπέτειας και του πατριωτισμού. Θα τον θυμόμαστε για πάντα».

Fr @VictoriaYeage11 It is w/ profound sorrow, I must tell you that my life love General Chuck Yeager passed just before 9pm ET. An incredible life well lived, America’s greatest Pilot, & a legacy of strength, adventure, & patriotism will be remembered forever. — Chuck Yeager (@GenChuckYeager) December 8, 2020

Ο Yeager πέρασε στην Ιστορία το 1947, στα 24 χρόνια του, μετά την πτήση του με το πειραματικό αεροπλάνο Bell X-1.

Αργότερα έσπασε πολλά άλλα ρεκόρ στον τομέα της ταχύτητας και του υψόμετρου, συμβάλλοντας σημαντικά στο να ανοίξει ο δρόμος για το διαστημικό πρόγραμμα των ΗΠΑ.

Για τις ΗΠΑ, αυτό ήταν που άνοιξε την πόρτα «προς το διάστημα», όπως ο ίδιος δήλωσε το 2007 στο Γαλλικό Πρακτορείο κατά τη διάρκεια συνέντευξης.

Ήταν πιλότος καταδιωκτικού P-51 Mustang κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, με 12 καταρρίψεις ναζιστικών μαχητικών στο Δυτικό Μέτωπο στο ενεργητικό του, τις πέντε σε μόνο μία αερομαχία.

Γεννημένος τη 13η Φεβρουαρίου 1923 στη μικρή κοινότητα Μάιρα, στη Δυτική Βιρτζίνια, ο Charles Elwood Yeager μεγάλωσε δίπλα στον μηχανικό πατέρα του και σκόπευε να τον ακολουθήσει στο επάγγελμα.

Κατατάχτηκε στην Πολεμική Αεροπορία τον Σεπτέμβριο του 1941, τρεις μήνες προτού οι ΗΠΑ μπουν στον πόλεμο. Αρχικά ήταν μηχανικός αεροσκαφών, πριν γραφτεί στη σχολή πιλότων. Ο ίδιος αμφέβαλλε για το εάν είχε τα προσόντα να πιλοτάρει αεροσκάφη: Η πρώτη του πτήση του προκάλεσε εμετό, παραδέχτηκε αργότερα. Αλλά προτού περάσει πολύς καιρός, ήταν άσος.

Αυτό που τον πλήγωνε ήταν το γεγονός ότι δεν επελέγη ποτέ για το αμερικανικό διαστημικό πρόγραμμα επειδή δεν πήγε στο κολέγιο, καθώς ήθελε παράφορα να γίνει αστροναύτης.

Ο Yeager, χειριστής πολλών πειραματικών αεροσκαφών, έσπασε σωρεία ρεκόρ και συνέχισε να είναι ενεργός πιλότος στην αμερικανική Πολεμική Αεροπορία τις δεκαετίες του 1950 και του 1960. Αποστρατεύτηκε με τον βαθμό του πτέραρχου το 1975.

Πώς έσπασε το φράγμα ήχου;

Στις 14 Οκτωβρίου 1947, το αεροπλάνο του Yeager - με το προσωνύμιο Glamorous Glennis, προς τιμήν της πρώτης συζύγου του, - έπεσε από αεροσκάφος B-29 πάνω από την έρημο Mojave στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ.

Ο Yeager, ο οποίος ήταν μόλις 24, έφτασε με ταχύτητα μεγαλύτερη από 1 Mach (1.225km / h, 767mph) στα 45.000ft (13.700m).

Ήταν ένα επίτευγμα με μεγάλο θάρρος, καθώς κανείς δεν ήταν σίγουρος εκείνη τη στιγμή αν ένα αεροσκάφος θα μπορούσε να επιβιώσει από τα σοκ ενός sonic boom, (ηχητική έκρηξη)

Το κοινό ενημερώθηκε για την αποστολή τον Ιούνιο του 1948.

Η επιτυχία του Yeager αργότερα απαθανατίστηκε στο βιβλίο του Tom Wolfe, The Right Stuff και σε ταινία με το ίδιο όνομα.

Από τα πρώτα του χρόνια ως μαχητής στον Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο έως την τελευταία φορά που έσπασε το ηχητικό φράγμα το 2012, σε ηλικία 89 ετών, ο Chuck Yeager έγινε ο πιο παρασημοφορημένος πιλότος στην ιστορία των ΗΠΑ.

Το αεροδρόμιο που εξυπηρετεί το Τσάρλεστον, στη Δυτική Βιρτζίνια, έχει το όνομά του.

Ο αστροναύτης Scott Kelly χαρακτήρισε τον Yeager ως έναν «αληθινό θρύλο» σε ανάρτησή του ενώ πολλοί ήταν εκείνοι που τον αποχαιρέτησαν μέσω Twitter.

Iconic Test Pilot General Chuck Yeager has slipped the surly bonds of earth. A WWII fighter ace and the first human to break the sound barrier.



He was a true legend with the right stuff. Fair winds and following seas, General Yeager. #RIPChuckYeager pic.twitter.com/1MxJA8enFU — Scott Kelly (@StationCDRKelly) December 8, 2020

Today's passing of Gen. Chuck Yeager is a tremendous loss to our nation. His pioneering and innovative spirit advanced America's abilities in the sky and set our nation's dreams soaring into the jet age and the space age.



Read my full statement: https://t.co/lnbNYGSjgd pic.twitter.com/gEUOmQOodG — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) December 8, 2020

Με πληροφορίες του Guardian/BBC

Ακολουθήστε το LiFO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο LiFO.gr