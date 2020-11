Χιλιάδες άνθρωποι στο Λονδίνο πέρασαν το βράδυ τους διασκεδάζοντας έξω σε μπαρ, παμπ και εστιατόρια, πριν η Bρετανία περάσει σε δεύτερο lockdown.

Ουρές σε παμπ για μπίρα σε ποτήρι σημειώθηκαν σε όλο σχεδόν το Λονδίνο προτού τα καταστήματα κλείσουν τις πόρτες τους για τουλάχιστον ένα μήνα.

Οι δρόμοι του Σόχο ήταν γεμάτοι κόσμο και τα καταστήματα που είχαν τραπεζάκια έξω δεν προλάβαιναν να εξυπηρετούν του πελάτες που ήθελαν ένα τελευταίο ποτό.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δεν ανέφερε περιστατικά στο Λονδίνο και όλα φαίνεται πως κύλησαν ομαλά.

Χιλιάδες οδηγοί βγήκαν επίσης στους δρόμους, δημιουργώντας ένα πρωτοφανές μποτιλιάρισμα γράφει η Daily Mail, με τις ουρές να φτάνουν σε σημεία τα δεκάδες χιλιόμετρα.





VIDEO: Reluctant last orders as England enters new lockdown.



London pubs serve their last drinks for a month as England prepares to shut down for the second time this year to try cut coronavirus cases pic.twitter.com/KJYe1Om4tS