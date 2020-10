Έντονες αντιδράσεις έχει πυροδοτήσει η Πρώτη Κυρία της Τουρκίας, Εμινέ Ερντογάν, μετά την αποκάλυψη παλαιότερης φωτογραφίας της να κρατά μια γαλλική τσάντα Hermes κόστους 50.000 δολαρίων.

«Μετά το κάλεσμα του Ερντογάν σε μποϊκοτάζ των γαλλικών προϊόντων, περιμένουμε την Εμινέ να κάψει τις γαλλικές τσάντες της στην πλατεία Ταξίμ και να δείξει την συμπαράστασή της», σχολίασε κάποιος χρήστης στα social media, προσθέτοντας το hashtag #EmperorHasNoClothes [σ.σ. ο βασιλιάς είναι γυμνός].

«Πολύ ωραία η γαλλική τσάντα (50K) που σας αγόρασε ο Τούρκος φορολογούμενος, κυρία Ερντογάν», σημείωσε άλλος χρήστης.

Tayyip Erdoğan, Fransız mallarını boykot çağrısı yaptıktan sonra Emine Sultanın Fransız malı çantalarını Taksim Meydanında yakıp desteğini göstermesini bekliyoruz... #kralcıplak pic.twitter.com/tagsSv1anh — Who? (@Who98408150) October 26, 2020

Really nice French handbag (50K) the Turkish taxpayer has bought you, Mrs @RTErdogan https://t.co/gq4s3Hh39f — François Heisbourg (@FHeisbourg) October 27, 2020

Ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, στήριξε το μποϊκοτάζ της τουρκικής κυβέρνησης στα γαλλικά προϊόντα, κατακρίνοντας ωστόσο τα ακριβά γούστα της Εμινέ Ερντογάν, την οποία κάλεσε να «ανοίξει τον δρόμο» και να γίνει η πρώτη που μποϊκοτάρει τη Γαλλία, καίγοντας την τσάντα της.

Εκπρόσωπος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) απάντησε στη συγκεκριμένη πρόταση, υποστηρίζοντας πως το κάλεσμα του Κιλιτσντάρογλου απέναντι στην Εμινέ συνιστά «βία εναντίον των γυναικών».

AKP spokesperson deemed CHP leader call on First Lady Emine Erdoğan to burn her Hermes handbag following calls to boycott French goods “violence against women.” https://t.co/TcBN5tHHfY — Fouad Gandoul (@Fgandoul) October 28, 2020

Η αρθρογράφος της Hürriyet, Hande Fırat, επιχείρησε εμμέσως να υπερασπιστεί την Εμινέ Ερντογάν, μετά τον σάλο που προκάλεσε το κάλεσμα του συζύγου της σε μποϊκοτάζ των γαλλικών προϊόντων, υποστηρίζοντας ότι η Πρώτη Κυρία δεν ξοδεύει χρήματα σε ακριβές τσάντες παρά αγοράζει μόνο απομιμήσεις.

«Οι πληροφορίες που έχω λάβει από τις πηγές μου δείχνουν ότι η Πρώτη Κυρία, η οποία πρωτοστατεί στην εκστρατεία "Μηδέν απορρίμματα", διατηρεί την ίδια ευαισθησία και στις τσάντες της, ειδικά στα αξεσουάρ της», σημείωσε σε άρθρο της, προσθέτοντας ότι η Εμινέ Ερντογάν «φροντίζει να μην χρησιμοποιεί αυθεντικές τσάντες μάρκας. Με άλλα λόγια, δεν δίνει λεφτά σε τσάντες, όπως φημολογείται. Προτιμά κυρίως οικιακά είδη. Και αντί για αυθεντικές, αγοράζει απομιμήσεις. Και ειδικά σε τσάντες και αξεσουάρ προτιμά κυρίως να είναι από υλικά ανακύκλωσης».

Τον περασμένο Ιούνιο, όταν φωτογραφίες της Εμινέ Ερντογάν με την τσάντα του γαλλικού οίκου Hermes κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά, ο δημοσιογράφος Ender İmrek κλήθηκε να παρουσιαστεί στο δικαστήριο με κατηγορίες πως προσέβαλλε την σύζυγο του προέδρου, «μην αποδίδοντας όμορφα χαρακτηριστικά σε εκείνη».

«Είναι ένα ανύπαρκτο έγκλημα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το να μην εγκωμιάζεις την Εμινέ Ερντογάν είναι ίδιο με το να την προσβάλεις», δήλωσε τότε ο Τούρκος δημοσιογράφος.

Journalist Ender İmrek appeared in court on 24 June 2020 for “insulting” First Lady Emine Erdoğan by criticising her for using a Hermes handbag worth $50,000. Maybe @RTErdogan started the 🇫🇷 boycott so he doesn't have to buy her expensive things😆https://t.co/2ZM39Tf4Ot — Tatevik Grigorian (@TatevikGrigoria) October 27, 2020

Κάποιοι χρήστες στα social media σχολίασαν επίσης πως η αεροπορική εταιρία Turkish Airlines ήταν έτοιμη να παραλάβει το πρώτο Airbus A350. Η Airbus είναι γαλλική εταιρία.

GREAT time for @TurkishAirlines to take delivery of very first Airbus (🇫🇷) A350. Erdogan wants Turks to boycott French goods as spat continues. What do they do with the plane? Chuck it in the Bosphorus? — Sam Morgan (@SamJamesMorgan) October 26, 2020

How about 🇹🇷 First Lady, Mrs Emine Erdogan's bag, a Hermes bag, worth about $50.000 by the way? Guess it's nice to boycott 🇨🇵 products as long as it doesn't affect the Presidency's high-end lifestyle https://t.co/oQ1omwRivM — Ploutarhos Pantelides 🇨🇵🇨🇾🇪🇺 (@PloutarhosP) October 26, 2020

Μια τουρκική πλατφόρμα διασταύρωσης πληροφοριών τόνισε επίσης πως το αντιγριπικό εμβόλιο που χρησιμοποιείται στην Τουρκία παρασκευάζεται από την γαλλική εταιρία Sanofi Pasteur.

✅ İddia doğru.



Sağlık Bakanlığı listelerine göre sadece "Vaxigrip Tetra" isimli grip aşısı temin ediliyor. Bu aşı da Fransa menşeili Sanofi Pasteur markasına ait.



🔗 https://t.co/X3pHo9BYb7 pic.twitter.com/OHJrcwJumL — Doğruluk Payı (@dogrulukpayicom) October 27, 2020

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος Ερντογάν απάντησε το κάλεσμα του πολιτικού αντιπάλου του, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, να κάψει η Πρώτη Κυρία την τσάντα της, λέγοντας: «Αν έχεις κότσια, μίλα για μένα. Όχι για τη γυναίκα μου. Τι σόι πολιτικός είσαι; Αν ψάχνεις μια τσάντα να κάψεις, υπάρχουν πολλοί "Λευκοί Τούρκοι" μαζί σου».

Το «White Turk» [σ.σ. Λευκός Τούρκος] είναι μια έκφραση που χρησιμοποιείται για τους πλουσιότερους, με πιο ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά Τούρκους σε αντίθεση με τους «black Turks»[σ.σ. μαύροι Τούρκοι] της Ανατολίας, που συνήθως είναι πιο φτωχοί, ανήκουν κυρίως στην εργατική τάξη και είναι πιο θρησκευόμενοι.

