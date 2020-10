Μήνυμα στήριξης αμέσως μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι Σάμο και Σμύρνη έστειλε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρεζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Λίγο μετά τον σεισμό, ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι όλα τα κυβερνητικά κλιμάκια κινητοποιήθηκαν για να βοηθήσουν την πόλη.

«Στεκόμαστε δίπλα με όλους τους πολίτες μας που έχουν πληγεί από τον σεισμό με όλα τα δυνατά μέσα. Όλοι οι αντίστοιχοι φορείς και υπουργοί μας έχουν κινητοποιηθεί», είπε σε σύντομο μήνυμά του ο Τούρκος Πρόεδρος.

Υπενθυμίζεται ότι η Σμύρνη έχει πληγεί με τον δήμαρχο της πόλης αλλά και τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας να κάνουν λόγο για κατάρρευση πολλών κτιρίων σε έξι περιοχές της πόλης.

Την ίδια ώρα υπάρχουν φόβοι για εγκλωβισμένους κάτω από τα πολυώροφα κτίρια που κατέρρευσαν. Πριν από λίγο τα τουρκικά Μέσα έκαναν λόγο λόγο για απεγκλωβισμό ενός μικρού παιδιού κάτω από τα συντρίμμια.

Τηλεοπτικά πλάνα και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν σοκαριστικές εικόνες από τη στιγμή της κατάρρευσης των κτιρίων στην πόλη της Σμύρνης ενώ άνθρωποι απομακρύνουν απεγνωσμένα τα συντρίμμια για να φτάσουν στους παγιδευμένους κάτω από τα ερείπια.

