Ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε, μέσω Twitter, ότι όσοι βανδαλίζουν μνημεία στις ΗΠΑ θα είναι αντιμέτωποι με σύλληψη και φυλάκιση έως 10 έτη.

Το προειδοποιητικό «μήνυμα» του Τραμπ ήρθε μετά την- ανεπιτυχή- προσπάθεια διαδηλωτών να ρίξουν το άγαλμα του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Άντριου Τζάκσον, στην Ουάσινγκτον.

«Έδωσα εντολή στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση να συλλαμβάνεται όποιος βανδαλίζει ή καταστρέφει οποιοδήποτε μνημείο, άγαλμα ή άλλη τέτοια ομοσπονδιακή περιουσία στις ΗΠΑ, με έως 10 χρόνια φυλάκισης», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter.

Μάλιστα, προειδοποίησε και για αναδρομική ισχύ αυτής της εντολής του. «Αυτή η ενέργεια τίθεται άμεσα σε ισχύ, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί αναδρομικά για καταστροφή ή βανδαλισμό που έχει γίνει ήδη. Δεν θα υπάρξει καμία εξαίρεση!», ανέφερε σε επόμενο tweet ο Αμερικανός πρόεδρος.

.....This action is taken effective immediately, but may also be used retroactively for destruction or vandalism already caused. There will be no exceptions!