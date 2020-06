Άλλος ένας νεαρός μαύρος έπεσε νεκρός από τις σφαίρες λευκού αστυνομικού στην Ατλάντα, πυροδοτώντας περαιτέρω το εκρηκτικό κλίμα στις ΗΠΑ, μόλις τρεις εβδομάδες μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Ο Ρέισαρντ Μπρουκς πυροβολήθηκε θανάσιμα μετά από διένεξη με αστυνομικό για ένα τεστ αλκοόλ. Σύμφωνα με την αστυνομία ο νεαρός άνδρας άρπαξε το τέιζερ του αξιωματικού και άρχισε να τρέχει όταν δέχτηκε τα πυρά.

US security forces street execute 27 year old Rayshard Brook after attempting to arrest him for sleeping in a Wendy's parking lot. Mass protests across Atlanta now. #AtlantaShooting #AtlantaProtest pic.twitter.com/XB0rdX2YIO — Anonymous (@YourAnonCentral) June 14, 2020





Το νέο αυτό περιστατικό, που καταγράφεται έπειτα από εβδομάδες μαζικών και οργισμένων κινητοποιήσεων κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας στις ΗΠΑ, προκάλεσε νέο κύμα οργής, με διαδηλωτές να κλείνουν κεντρικό αυτοκινητόδρομο της Ατλάντα και να βάζουν φωτιά στα Wendy's όπου τραυματίστηκε θανάσιμα ο 27χρονος προσπαθώντας να διαφύγει της σύλληψης.

The people of Atlanta are making themselves heard.



pic.twitter.com/JVpBZMfDTA — Eoin Higgins (@EoinHiggins_) June 14, 2020





Παραίτηση της επικεφαλής της αστυνομίας

Λίγες ώρες μετά και εν μέσω μαζικών κινητοποιήσεων, η επικεφαλής της αστυνομίας της Ατλάντας, η Έρικα Σιλντς, υπέβαλε την παραίτησή της, όπως ανακοίνωσε η δήμαρχος της πόλης Κίσα Λανς Μπότομς.

Η δήμαρχος Μπότομς διευκρίνισε ότι αποδέχτηκε την παραίτηση της Σιλντς μετά τον θάνατο του Ρεϊσάρντ Μπρους, 27 ετών.

Fire at Wendy's on University Ave in southwest Atlanta raging. A night to remember in Atlanta: Rayshard Brooks shot by an officer, the chief of Atlanta police resigned, and protesters stormed the interstate. Now, fire. #AtlantaShooting #AtlantaProtest pic.twitter.com/Fgjq7jhDiZ — Ric Garni (@RICGARNI) June 14, 2020





«Δεν πιστεύω ότι αυτή ήταν δικαιολογημένη χρήση θανατηφόρας βίας και ζητήσαμε να αποταχθεί αμέσως ο αστυνομικός», ξεκαθάρισε η δήμαρχος Μπότομς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Το χρονικό

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς που ερευνούν την υπόθεση, βίντεο που τράβηξε αυτόπτης μάρτυρας βοηθά το έργο τους.

Ο Βικ Ρέινολντς, ο διευθυντής του GBI, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι βίντεο από κάμερες έξω από το εστιατόριο Γουέντις μοιάζει να δείχνει πως ο Μπρουκς απέσπασε τέιζερ, συσκευή που προκαλεί ηλεκτροσόκ, που είχε πάνω του ο ένας από τους αστυνομικούς και προσπάθησε να διαφύγει.

«Σε αυτό το σημείο, ο αστυνομικός (...) βγάζει το όπλο του από τη θήκη του, πυροβολεί, πετυχαίνει τον Μπρουκς στον χώρο στάθμευσης κι εκείνος πέφτει», περιέγραψε ο Ρέινολντς.

Here is the video from last night’s so-called “unarmed” shooting of a black man in the city of Atlanta.



See him turn around and point a weapon at the officer?



The Left is doing whatever it takes to start a race war, including lying.



pic.twitter.com/NTEimcYopN — CJ Pearson (@thecjpearson) June 13, 2020





Στο βίντεο που τράβηξε ο αυτόπτης μάρτυρας ο Μπρουκς εικονίζεται αρχικά στο έδαφος, έξω από το αυτοκίνητό του, να παλεύει με δύο αστυνομικούς.

Αποσπά το τέιζερ από τον έναν αστυνομικό, που το χρησιμοποιούσε στο πόδι του. Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα, ελευθερώνεται κι αρχίζει να τρέχει. Ο ένας αστυνομικός τον καταδιώκει, χρησιμοποιώντας τέιζερ. Οι δύο άνδρες βγαίνουν από το πλάνο. Ακούγονται κατόπιν πυροβολισμοί και η φωνή κάποιου που φωνάζει «τον πέτυχα!». Το βίντεο εικονίζει κατόπιν τον Μπρουκς, πεσμένο στο έδαφος.

Ο εισαγγελέας της κομητείας Φούλτον, ο Πολ Χάουαρντ ο νεότερος, ανέφερε ότι οι υπηρεσίες του ήδη «άρχισαν να διενεργούν εντατική, ανεξάρτητη έρευνα για το συμβάν» όσο εκκρεμεί η δημοσιοποίηση των ευρημάτων του GBI.

Με πληροφορίες από Guardian/NYT/ΑΠΕ