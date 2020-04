Mε συγκινητικό και πρωτόγνωρο τρόπο γιόρτασε σήμερα η Ιταλία τα 75 χρόνια απελευθέρωσης από το φασιστικό καθεστώς και την ναζιστική κατοχή.

Λόγω κορωνοϊού, οι Ιταλοί φέτος δεν μπορούσαν να βγουν έξω και να συμμετέχουν σε μαζικές συγκεντρώσεις όπως συνήθως. Αντ' αυτού, χιλιάδες βγήκαν στα μπαλκόνια και τα παράθυρά τους και κυμάτιζαν σημαίες.

Το μεσημέρι όλοι τραγούδησαν το Bella Ciao, τον ύμνο της αντίστασης. Στη Ρώμη, η αεροσκάφη της Ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησαν εναέρια επίδειξη «βάφοντας» στα χρώματα της τρικολόρε τον ουρανό. Οι στιγμές ήταν συγκινητικές και οι Ιταλοί δημοσίευσαν πολλά βίντεο με μηνύματα ελπίδας για τη μάχη που δίνουν με την πανδημία κορωνοϊού.

«Η γιορτή αυτή της απελευθέρωσης από τον φασισμό και τον ναζισμό ας μας προσφέρει την δύναμή για μια νέα αρχή», δήλωσε ο Ιταλός πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα.

Σήμερα το πρωί, μόνος, και με προστατευτική μάσκα, κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, στην πλατεία piazza Venezia της Ρώμης. «Πρόκειται για ένα απόθεμα αξιών τεράστιας κοινωνικής και θεσμικής αξίας, το οποίο πρέπει να προσφέρει, για μια ακόμη φορά, την ισχυρή ενέργεια για να αντιμετωπίσουμε, όλοι μαζί, την φάση της ανάκαμψης της χώρας μας», δήλωσε ο Ματαρέλα, με αναφορά στην σημερινή γιορτή.

Ο Ιταλός πρόεδρος πρόσθεσε ότι σήμερα, οι μαχητές στην πρώτη γραμμή του πυρός είναι οι γιατροί, οι νοσοκόμοι, οι εργάτες και όσοι επιτρέπουν στην Ιταλία να συνεχίσει να λειτουργεί.

