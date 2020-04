Οι πρωτόγνωρες συνθήκες που έχει δημιουργήσει παγκοσμίως η πανδημία του κορωνοϊού ανάγκασαν τον Πάπα Φραγκίσκο να ξεφύγει από μία παράδοση αιώνων, πραγματοποιώντας τη λειτουργία του Πάσχα... μοναχικά και σε μετάδοση livestreaming για το 1,3 δισεκατομμύριο Καθολικούς του κόσμου.

Ο Ποντίφικας τέλεσε τη λειτουργία σε μια σχεδόν άδεια Βασιλική του Αγίου Πέτρου, με τους πασχαλινούς ύμνους να αντηχούν εντονότερα στο μάρμαρο του τεράστιου ναού.

Στο μήνυμά του που φέτος είχε έντονη πολιτική χροιά (την πιο έντονη από τη στιγμή της εκλογής του, επτά χρόνια πριν) κάλεσε για οικουμενική αλληλεγγύη στη μάχη κατά της πανδημίας και των οικονομικών επιπτώσεών της, για χαλάρωση των διεθνών κυρώσεων, ανακούφιση των χρεών για τα φτωχά έθνη και κατάπαυση πυρός για τις απανταχού συρράξεις.

