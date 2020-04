Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης στην Ουκρανία συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τις εστίες φωτιάς που ξέσπασαν σε δασική περιοχή γύρω από τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο μία από τις εστίες φωτιάς, σύμφωνα με το Associated Press, σε μια έκταση περίπου 50 στρεμμάτων, αλλά η δεύτερη συνεχίζει να καεί περίπου 200 στρέμματα.

Για την κατάσβεση χρησιμοποιούνται αεροσκάφη ενώ ελλοχεύει ο κίνδυνος για τα επίπεδα της ακτινοβολίας από το πυρηνικό εργοστάσιο.

Watch: Scenes from two forest fires in the area around the Chernobyl nuclear power station in Ukraine on Sunday. The Chernobyl Exclusion Zone was established after the 1986 explosion at the plant that sent a cloud of radioactive fallout over much of Europe pic.twitter.com/HJwN4Ghr0n