Ο απολογισμός των νεκρών από τον νέο κορωνοϊό στη Βρετανία αυξήθηκε κατά 621 και ανέρχεται πλέον σε 4.934, έως τις 19.00 ώρα Ελλάδας της 4ης Απριλίου, έγινε γνωστό από το υπουργείο Υγείας.

Έως τις 11.00 το πρωί ώρα Ελλάδας σήμερα, συνολικά εξετάστηκαν 195.524 άνθρωποι εκ των οποίων οι 47.806 διαγνώστηκαν με τη νόσο Covid-19, έγινε γνωστό από το υπουργείο.

UPDATE on coronavirus (#COVID19) testing in the UK:



As of 9am 5 April, a total of 195,524 people have been tested of which 47,806 tested positive.



As of 5pm on 4 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 4,934 have sadly died. pic.twitter.com/98ExiiaYBb